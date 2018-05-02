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Tivibu çöktü mü? Tivibu'ya ne oldu?

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 22:39 | Son Güncelleme

Tivibu çöktü mü? İnternet üzerinden yayın yapan IP tv Türk Telekom Tivibu çöktü mü? Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma-Liverpool maçının yayıncısı olan Tivibu'da maç başladığı sırada hata oluştu.

Tivibu çöktü mü? Tivibu'ya ne oldu?

Türk Telekom Tivibu çöktü mü? Roma-Liverpool maçının yayıncısı olan Tivibu kullanıcıları ekranlarında bir anda hata ile karşılaştı. Hata kodu görenler belirtilen talimatları uygulasa da düzelmeyince 444 5 375 nolu telefon numarası ile Tivibu müşteri hizmetlerini aramak istediler ancak bu numaraya da hiçbir bağlantı kurulamadı.

Türk Telekom Tivibu'dan henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Tivibu çöktü mü? Tivibu'ya ne oldu? Tivibu roma-liverpool maçı

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