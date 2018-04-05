Tiyatro festivali, özgürlük oyunu ile sona erdi

Bartın Belediyesi tarafından 24.’sü düzenlenen Bartın Uluslararası Tiyatro Festivali sona erdi.
Bartın Belediyesi Kültür etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 24. Bartın Uluslararası Tiyatro Festivali, 3 Nisan Salı günü oynanan Bartın Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun “Özgürlük Oyunu” isimli tiyatro oyunu ile sona erdi. Etkinlikler kapsamında Zonguldak Sanat Tiyatrosu, KKTC Beyarmudu Belediyesi Meserya Halk Tiyatrosu, Kerkük Türkmen Kardaşlık Tiyatrosu, Bartın Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Tiyatrosu, İngiltere Sıgndance Colletıov, İstanbul Ruj İzi Tiyatrosu, İran Pasha Tiyatrosu, Kocaeli Kasaba Tiyatrosu, Sinop Hayaller Tiyatrosu, Bartın Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve tiyatro alanındaki 7 sanat insanı atölye veya söyleşileri ile Bartınlılarla buluşturdu. Bartın Belediyesi Sanat Evi binasında gerçekleştirilen etkinliklere tiyatro sevenler yoğun ilgili gösterdi. Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Cemal Akın; ”Her sene olduğu gibi bu sene ki Bartın Uluslararası Tiyatro Festivali’ni dolu dolu geçirdik. Bartın Belediyesi Sanat Evi ve Kültür Müdürlüğü binalarında halkımıza açık şekilde düzenlenen tiyatro oyunları halkımız tarafından yoğun ilgili gördü. Etkinliklerimizde Bartın Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne, Türkiye Tiyatrolar Birliği’ne, Bartın Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’müze, Yönetmenimiz Zafer Gecegörür’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
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