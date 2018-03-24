Tiyatro günleri Şen Makasla başladı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla düzenlediği ’Dünya Tiyatrolar Haftası’ etkinliği Kapaklı ilçesinde "Şen Makas" oyunuyla başladı.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Salonunda sahnelenen ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Gürcün, büyükşehir belediye meclis üyeleri ve şube müdürlerinin yanı sıra Tekirdağlı sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ve ünlü tiyatrocu Melek Baykal’ın başrol oynadığı "Şen Makas" adlı tiyatro oyunu sanatseverlerin beğenisini kazandı.

Tekirdağlı vatandaşlar 23-30 Mart tarihleri arasında sahnelenecek oyunlarda Haldun Dormen’den Melek Baykal’a, Zeliha Berksoy’dan Kerem Atabeyoğlu’na kadar birçok usta sanatçıyı sahnede izleme şansına sahip olacak.

Şen Makas, bu akşam da Muratlı’da sanatseverlerle buluşacak.