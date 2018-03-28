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Tiyatro ile orman sevgisi aşılama çalışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 17:45 | Son Güncelleme

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ilk ve orta okul öğrencilerine yönelik düzenlenen tiyatro etkinliğiyle, orman sevgisi ve ormanların korunması gerektiği anlatılarak, fidan dağıtımı yapıldı.Isparta Orman Bölge Müdürlüğü’nün organizasyonu kapsamında Oyuncu ve Yazar Tuğçe Yanardağ’ın da içerisinde yer aldığı A4 Sanat Topluluğu tarafından Gelendost ve Aksu ilçelerindeki ilk ve ortaokul öğrencilerine ‘Ormanın Güzellikleri’ adlı tiyatro gösterimi yapıldı.

Tiyatro ile orman sevgisi aşılama çalışması

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ilk ve orta okul öğrencilerine yönelik düzenlenen tiyatro etkinliğiyle, orman sevgisi ve ormanların korunması gerektiği anlatılarak, fidan dağıtımı yapıldı.
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü’nün organizasyonu kapsamında Oyuncu ve Yazar Tuğçe Yanardağ’ın da içerisinde yer aldığı A4 Sanat Topluluğu tarafından Gelendost ve Aksu ilçelerindeki ilk ve ortaokul öğrencilerine ‘Ormanın Güzellikleri’ adlı tiyatro gösterimi yapıldı. Öğrencilere küçük yaşta orman sevgisi ve ormana verilebilecek zararlı davranışların engellenmesi adına gösterim yapılan tiyatro kapsamında, minikler gönüllerince eğlenirken öğrendiler.
Gelendost Yenice Köyü İlkokulu ile Aksu’daki Şehit Yaşar Kocabaş ilk ve orta okullarında düzenlenen etkinlikte, orman sevgisi, orman yangınları ve ormanlara atılan çöplerin zararları farklı bir dille anlatıldı.
Etkinlik sonunda, Aksu Orman işletme Şefliği tarafından öğrencilere fidan dağıtımı yapılarak, nasıl yetiştirileceği konusunda bilgiler verildi.

Tiyatro ile orman sevgisi aşılama çalışması

Tiyatro ile orman sevgisi aşılama çalışması

Tiyatro ile orman sevgisi aşılama çalışması

Tiyatro ile orman sevgisi aşılama çalışması

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