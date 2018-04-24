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Tiyatro oyunu ile uyuşturucunun zararlarına dikkati çektiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 15:29 | Son Güncelleme

Gençleri uyuşturucunun zararları konusunda bilinçlendirmeyi amaçlayan "İradenin Zaferi" oyunu Kadıköy'de sahnelendi

İSTANBUL (AA) - Kadıköy Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kadıköy Benim Platformu öncülüğünde, gençleri uyuşturucunun zararları konusunda bilinçlendirmek amacıyla hazırlanan "İradenin Zaferi" adlı tek perdelik tiyatro oyunu sahnelendi.

Kadıköy 50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda sahnelenen oyuna, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

- "Gençleri bilinçlendirmemiz gerekiyor"

Kadıköy Benim Platformu Başkanı Faruk İbrahim Özbek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu güne kadar çocuklara, gençlere ve annelere yönelik birçok proje yaptıklarını söyledi.

Özbek, madde bağımlılığına ve kullanımına dikkati çekmek istediklerini belirterek, "Bununla ilgili gençleri bilinçlendirmemiz gerekiyor. Güvenlik güçlerimiz, devletimiz, hükümetimiz, bu noktada birçok önlem alıyor. Adli ve polisiye önlemlerin dışında bir de bataklığı kurutmak amacı var. Bu da eğitimden geçiyor. Biz bugün bunu başlatmış oluyoruz. Bundan sonra da diğer okullarda binlerce gencimize, uyuşturucunun bütün yönlerini madde kullanımı ve bağımlılığı nedeniyle başlarına neler gelebileceğini tiyatro oyunuyla anlatıyoruz." diye konuştu.

Okulun müdür yardımcısı Soner Karaköy de oyunun çocuklar üzerinde büyük etki bırakacağına inandığını dile getirerek, "Bizler bunun (madde bağımlılığı) önüne geçmek için derslerde bilgilendirme yaparken aynı zamanda çocuklarımızı spor ve sanatsal aktivitelere yönlendiriyoruz." dedi.

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iradenin zaferi adlı tiyatro oyunu kadıköy

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