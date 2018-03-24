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Tiyatro oyunuyla otizme dikkat çekecekler

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 15:34 | Son Güncelleme

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Türk Kızılayı Topluluğu ile Manisa Otizm Derneği işbirliğinde 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında sahnelenecek olan ‘O Benim Dünyam’ tiyatro oyunuyla otizme dikkat çekilecek.2 Nisan Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Türk Kızılayı Topluluğu ile Manisa Otizm Derneği işbirliğinde ‘O Benim Dünyam’ tiyatro etkinliği düzenlenecek.

Tiyatro oyunuyla otizme dikkat çekecekler

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Türk Kızılayı Topluluğu ile Manisa Otizm Derneği işbirliğinde 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında sahnelenecek olan ‘O Benim Dünyam’ tiyatro oyunuyla otizme dikkat çekilecek.
2 Nisan Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Türk Kızılayı Topluluğu ile Manisa Otizm Derneği işbirliğinde ‘O Benim Dünyam’ tiyatro etkinliği düzenlenecek. 2 Nisan Pazartesi günü Kültür Sitesi Lale Salonu’nda gerçekleştirilecek etkinlikle otizmle ilgili farkındalığı artırmak amaçlanıyor.
MCBÜ Türk Kızılayı Topluluğu Başkanı Esra Karalı, sosyal sorumluluk ve farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, “Etkinlikte otizmli bireylerin sosyal hayatta yaşadığı problemleri, günlük hayatta, okulda, iş yerinde, hastanede hangi problemleri yaşıyorlar, nasıl sorunlarla karşılaşıyorlar, bunlara bizim nasıl çözümler getireceğimiz konusunda ve otizmin korkulmayacak bir şey olduğunu, aslında onların bize zararları olmadığını, bu yüzden gerekli bilgilendirmenin yapılması için bir farkındalık tiyatrosu hazırladık. Tüm Manisalıları etkinliğimize bekliyoruz” dedi.
Yılda 68 çocuktan birinin otizmli olarak dünyaya geldiğine dikkat çeken Manisa Otizm Derneği Başkanı Arife Güngör ise, “Her yıl geçtikçe bu oran artmaktadır. Bunun için biz de Otizm Derneği olarak farkındalığı artırmak amacıyla her yıl Nisan ayında etkinlikler yapıyoruz. Geçen yıl Manisa Kızılay Gençlik Koluyla birlikte yaptığımız tiyatro etkinliği ile çok olumlu geri dönüşler aldık. Bu etkinlikle ilgili yine talep oldu. Bu etkinliği 2 Nisan Pazartesi günü Kültür Sitesi Lale Salonu’nda düzenleyeceğiz. Tüm vatandaşlarımız etkinliğimize bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Tiyatro oyunuyla otizme dikkat çekecekler

Tiyatro oyunuyla otizme dikkat çekecekler

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