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Tiyatro sanatçısı Sarıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 14:20 | Son Güncelleme

Sarıoğlu'nun cenazesi, Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedildi

İSTANBUL (AA) - Kalp krizi sonucu 82 yaşında hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Dursun Ali Sarıoğlu'nun cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi.

Sarıoğlu için Üsküdar'daki Şakirin Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Burada Sarıoğlu'nun eşi Elif ve kızı Aslı Sarıoğlu taziyeleri kabul etti.

Elif Sarıoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çok iyi bir insan ve oyuncuydu. Ama değeri bilinmiyordu. 8-10 yıldır hastaydı, yürüyemiyordu. 23 yıl önce de baypas ameliyatı olmuştu. Tekerlekli sandalyeye mahkumdu ve evde ben bakıyordum." dedi.

Oyuncu Selahattin Demirdöğen, "Çok değerli bir arkadaşımız ve ağabeyimizdi. Beraber bazı projelerde yer aldık ve oynadık. Ustaydı, tiyatroyu çok iyi bilen bir oyuncuydu. Keşke yaşadığı dönemde değeri bilinseydi. Nur içinde yatsın." diye konuştu.

Yıldız Kaplan da, "Tatlı Kaçıklar dizisinde beraber rol almıştık. Onun dışında arada sırada görüşürdük. Çok güzel bir diyaloğumuz vardı. Benim için gerçekten baba gibiydi. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Dursun Ali Sarıoğlu'nun cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye Ihlamırkuyu Mezarlığı'na defnedildi.

- Sarıoğlu'nun öz geçmişi

Rize'nin Çayeli ilçesinde 1936'da dünyaya gelen Sarıoğlu, 1960'lı yılların ikinci yarısında açılan bir tiyatro oyunculuğu sınavından başarıyla çıkarak çeşitli tiyatro topluluklarında 30 civarında rolde oynadı. Sanatçı, 1982'den itibaren sinema ve dizi filmlerde çeşitli roller üstlendi. Sarıoğlu, Karadeniz tiplemeleriyle hafızalarda yer edindi.

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Dursun Ali Sarıoğlu Şakirin  Camisi vefat

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