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Tiyatro "Sınır" tanımadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 12:10 | Son Güncelleme

Türk ekibin oluşturduğu Nürnberg Objektif Sahne tarafından hazırlanan "Sınır" adlı oyun, "5. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali"nde izlenime sunuldu - Festival Başkanı Kellecioğlu: - "Türk tiyatrosu artık Almanya'da ve Avrupa'nın tamamında yaygınlaşsın istiyoruz. Buradaki sanatçılar çok emek veriyor Türk tiyatrosu için. Bütün derdimiz hayatı paylaşmak. Türk tiyatrosunun hakettiği yeri görmesi için çalışmaya devam edeceğiz" - Oyuncu Kente: - "İnanın, biz bir mucizeyi gerçekleştiriyoruz. Almanya'da Türk tiyatrosunu yaşatabilmek, buradaki topluma ulaştırabilmek çok zor. Manevi kazancı çok büyük olan bir iş"

FRANKFURT (AA) - Almanya'nın Nürnberg şehrinde çalışmalarını sürdüren Objektif Sahne tarafından hazırlanan "Sınır" adlı oyun tiyatroseverlerle buluştu.

Oyun, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Tiyatroları (DT) iş birliğiyle Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu'nun himayelerinde Tiyatro Frankfurt tarafından düzenlenen "5. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali" kapsamında sahnelendi.

"Nevinya" ve "Sevinya" isimli hayali iki komşu ülke üzerinden savaşları eleştiren "Sınır", Frankfurt Gallus Tiyatro'da festival takipçilerinin beğenisine sunuldu.

Frankfurt Türk Tiyatro Festivali Başkanı ve Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu, oyunun sonunda yaptığı konuşmada, Almanya'daki Türk tiyatrolarının birbiriyle temas halinde olması gerektiğini söyledi.

Kellecioğlu, Avrupa'daki Türk tiyatrolarının kendi sahnesi olması gerektiğine işaret ederek, "Türk tiyatrosu artık Almanya'da ve Avrupa'nın tamamında yaygınlaşsın istiyoruz. Buradaki sanatçılar çok emek veriyor Türk tiyatrosu için. Bütün derdimiz hayatı paylaşmak. Türk tiyatrosunun hakettiği yeri görmesi için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

- Yıldır Kültür'den plaket

Oyunda rol alan Cihan Kente de Almanya'da tiyatro icra etmenin zorluğuna değinerek, "İnanın, biz bir mucizeyi gerçekleştiriyoruz. Almanya'da Türk tiyatrosunu yaşatabilmek, buradaki topluma ulaştırabilmek çok zor. Bu, parayla ölçülemez. Maddi kazancı olmayan ama manevi kazancı çok büyük olan bir iş." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tecrübeli tiyatrocu Yıldız Kültür, "Sınır" ekibine festival özel plaketini takdim etti.

Muzaffer İzgü'nün kaleminden çıkan oyunda, aynı zamanda oyunun yönetmenliğini üstlenen Ergun Doğmacı da rol alıyor.

Oyuncu Selçuk Yöntem'in seslendirme ile katkı sunduğu oyun, James Horner'in müzikleriyle hayat buluyor.

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