FRANKFURT (AA) - Almanya'nın Nürnberg şehrinde çalışmalarını sürdüren Objektif Sahne tarafından hazırlanan "Sınır" adlı oyun tiyatroseverlerle buluştu.

Oyun, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Tiyatroları (DT) iş birliğiyle Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu'nun himayelerinde Tiyatro Frankfurt tarafından düzenlenen "5. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali" kapsamında sahnelendi.

"Nevinya" ve "Sevinya" isimli hayali iki komşu ülke üzerinden savaşları eleştiren "Sınır", Frankfurt Gallus Tiyatro'da festival takipçilerinin beğenisine sunuldu.

Frankfurt Türk Tiyatro Festivali Başkanı ve Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu, oyunun sonunda yaptığı konuşmada, Almanya'daki Türk tiyatrolarının birbiriyle temas halinde olması gerektiğini söyledi.

Kellecioğlu, Avrupa'daki Türk tiyatrolarının kendi sahnesi olması gerektiğine işaret ederek, "Türk tiyatrosu artık Almanya'da ve Avrupa'nın tamamında yaygınlaşsın istiyoruz. Buradaki sanatçılar çok emek veriyor Türk tiyatrosu için. Bütün derdimiz hayatı paylaşmak. Türk tiyatrosunun hakettiği yeri görmesi için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.