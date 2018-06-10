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Tiyatrocu çiftten 3 boyutlu çocuk oyunu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 14:44 | Son Güncelleme

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tiyatro oyuncusu çiftin sadece gözlükle izlenebilen 3 boyutlu çocuk oyunu ilgi görüyor - Oyuncu Şencan Semerci: - "Normalde oyunlarda yetişkinler çocuk oyunu olduğundan belli bir noktadan sonra cep telefonlarını çıkartıp, sosyal medyada dolaşmaya başlarlar. Fakat bizim oyunumuzda ben bir tane velinin telefon ışığını görmedim" - İzleyicilerden Mehmet Akşen: - "Bırakın çocukları bizler de büyük keyif aldık. Sinema tadında bir oyundu"

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, tiyatro oyuncusu evli çiftin sadece gözlükle izlenebilen 3 boyutlu çocuk oyunu ilgi görüyor.

Geçtiğimiz yıl Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde evlenen Şencan-Gülfem Semerci çifti, çocukların tiyatroya ilgisini artırmak amacıyla iki yıl üzerinde çalıştıkları 3 boyutlu çocuk oyunu tiyatro gösterisini sahneliyor.

Sahne dekorundan tüm oyuncuların üzerindeki elektronik kıyafetlere kadar izleyiciye görsel şölen sunan oyun, 3 boyutlu gözlüklerle izleniyor. 300 kişilik salonda 1 saat süren gösteri boyunca çocuklar, pür dikkat oyunu izliyor.

- "Tek bir telefon ışığını görmedim"

Oyuncu- yazar Şencan Semerci, yaptığı açıklamada, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olduğunu belirterek, önceki yıllarda çocukların tiyatroya ilgi duyduğunu fakat son yıllarda çocukların teknolojiyi daha çok sevmesinden dolayı bu ilginin azaldığını söyledi.

Çocukların ilgisini tiyatroya çevirmek amacıyla teknolojinin imkanlarından yararlanarak yeni bir oyun tasarlamaya karar verdiklerini anlatan Semerci, şunları belirtti:

"Çocuğun sahneye olan ilgisini önceden alıp, algısını açıp daha sonra içini işlemeyi tercih ettim. Tiyatroyu izlemeye gelen çocukların dışında çocuklarla gelen veliler de oyunu ilgiyle izlemeye ve sahneden keyif almaya başladı. Normalde, oyunlarda yetişkinler belli bir noktadan sonra cep telefonlarını çıkartıp, sosyal medyada dolaşmaya başlarlar. Fakat bizim oyunumuzda ben bir tane velinin telefon ışığını görmedim. Veliler de çocuklarıyla birlikte oyunumuzu pür dikkat izlemenin keyfini yaşıyorlar."

Semerci, 2 sene süren yoğun bir çalışmanın ardından ortaya koydukları oyuna her kesimden insanın ilgi göstermesinin kendilerini mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

Oyuncu Gülfem Semerci de Türkiye'de gözlükle izlenen tek 3 boyutlu oyunu hayata geçirdiklerini vurgulayarak, yakın zamanda yetişkinler için de oyun planladıklarını söyledi.

Oyunu eşi ve çocuğuyla izlemeye gelen Mehmet Akşen, ilk kez böyle bir tiyatro oyunu izlediğini belirterek, "Bırakın çocukları bizler de büyük keyif aldık. Sinema tadında bir oyundu." dedi.

Fatmagül Oğlakçıoğlu da “Beklediğimden ve tahmin ettiğimden çok daha güzel bir çalışma karşıma çıktı. Üç boyutlu tiyatro oyunu nasıl olur diye çok merak ediyordum. İzledim ve gördüm, muhteşemdi." diye konuştu.

Almanya’dan ilçeye tatil için gelen Çiğdem Çınar da yaşadığı ülkede böyle bir oyun izlemediğini dile getirerek, çocuğuyla birlikte keyifli bir zaman geçirdiklerini ifade etti.

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