Tiyatrocular Kadıköy'de yürüdü

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla Kadıköy'de toplanan tiyatrocular, "Özgür sanat, özgür tiyatro" sloganıyla yürüyüş düzenledi. Yağan yağmura aldırmadan devam eden yürüyüşe evlerinin pencerelerine çıkan Kadıköylüler de destek verdi.

Dünya Tiyatro Günü Kadıköy'de düzenlenen etkinlikle kutlandı. Aralarında tiyatro oyuncuları, yönetmenleri, çalışanları ve tiyatroya gönül verenlerin olduğu bir grup 17.30'da Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezinde toplandı. Burada "Bir hayalden bir dünya kuranların günü kutlu olsun" pankartı açan grup "Özgür sanat, özgür tiyatro" sloganları eşliğinde Bahariye Caddesi'ne çıktı.

"VARDIK, VARIZ, VAR OLACAĞIZ"

Süreyya Operası önünde tiyatro sanatçısı Metin Çoşkun tarafından bir bildiri okundu. Açıklamanın ardından yürüyüş Mehmet Ayvalıtaş Parkı'na kadar devam etti. Burada bir basın açıklaması okundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bugün 27 Mart. Bugün binlerce sahnede milyonlarca göz kendi hayatına tanıklık edecek. Dün olduğu, yarın olacağı gibi. Sahneden sesler yayılacak. Kulak verelim bu sese. Bu ses bir kabustan uyanan kadının, bir emekçinin öfkesinin, bir gencin ilk aşkının sesi olabilir. Bu ses, bir hayalden bir dünya yaratanların sesidir. Bu ses, hayatı düşlerle yoğurup, sizi kendi avuçlarınıza bırakanların sesi, bu ses tiyatronun sesidir. Bugün 27 Mart. Dünya tiyatrolarının kararlılığının en güçlü duyulduğu gün. Vardık, varız, var olacağız. Bugün binlerce sahnede milyonlarca göz kendi hayatına tanıklık ediyor. Shakespeare'in kadim cümleleri, Vasıf Öngören'in sesi hala çelik gibi sağlam. Haldun Taner'i dinleyelim, Bertolt Brecht'i, Lorca'yı: cesareti, hüznü, inancı, aşkı, inadı, öfkeyi, acıyı, direnişi, anlamayı, kahkayı. Emperyalist devletlerin barbarlığına karşı, tiyatronun insanı savunmasının yeni yaşı. Kutlu olsun insanın kendini, düşlerini, sanatla savunması. Tiyatro kapılarının polislerce dolaşıldığı, sansürün, yasakların A4 kağıtlarına remi mühürlerle yazıldığı, umudun, barışın sesinin kısılmaya çalışıldığı bu zamanlarda, yaşasın bir hayalden bir dünya yaratanların çılgınlığı.