Tiyatronun kalbi Nilüfer’de atacak

Nilüfer Belediyesi’nin her iki yılda bir gerçekleştirdiği Tiyatro Festivali için geri sayım başladı. Bu yıl ’Yan yana geliyoruz’ sloganı ile duyurusu yapılan 6. Nilüfer Tiyatro Festivali, 27 Mart-29 Nisan tarihleri arasında 34 günde 58 tiyatro, 82 temsille sanatseverlerle buluşacak.

6. Nilüfer Tiyatro Festivali’nin tanıtımı Yüzüncüyıl Eğitim ve Sanat Merkezi’nde yapıldı. İki yılda bir düzenlenen Nilüfer Tiyatro Festivali bu sene de dopdolu programıyla yine sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 27 Mart-29 Nisan tarihleri arasında 34 günde 58 tiyatro ve 82 temsille Nilüferliler sanata doyacak. Festivalde 5 çocuk tiyatrosu 11 temsil ile vatandaşların karşında olacak.

’Yan yana geliyoruz’ sloganı ile yola çıkan 6. Nilüfer Tiyatro Festivali, yazar Murathan Mungan’ın şarkıları ve Geyikler Lanetler oyunundan bölümlerle hazırlanan Ali Düşenkalkar rejisi, Şef İbrahim Yazıcı’nın müzik direktörlüğünde Nilüfer Kent Tiyatrosu oyuncularının yer aldığı açılış etkinliğinde tiyatro severlere merhaba diyecek. Tiyatro festivalinde oyunlar dışında üç okuma tiyatrosu, on dört atölye çalışması, bir konser ve bir sergi yer alıyor. Genco Erkal, Selçuk Yöntem, Cihan Ünal, Can Gürzap, Tilbe Saran gibi oyuncuların yanı sıra bağımsız, yeni dil arayışları olan tiyatrocular da oyunlarıyla sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Festival boyunca oyunlar ve atölye çalışmaları Nazım Hikmet Kültürevi, Uğur Mumcu Sahnesi ile Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek. Biletler 10 ile 30 lira arasında değişen fiyatlarla satılacak. Sanatseverler, biletleri sahne gişelerinden ya da internetten alabilecek.

Festival ile alakalı bilgiler veren Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde başlayacak festival 29 Nisan’a kadar zengin bir programla tiyatro meraklılarına en güzel oyun izleme fırsatı sunacak. 34 günde 58 tiyatro topluluğu 82 temsille izleyiciye kültür-sanat dolu bir ay yaşatacak. Dopdolu bir programla Nilüfer’de 34 gün boyunca tiyatro keyfini hep birlikte yan yana yaşatacağız. 6 Nilüfer Tiyatro Festivali’nde yan yana gelelim. Tiyatronun bizlere verdiği o güzel duyguyu hep beraber yaşayalım" dedi.