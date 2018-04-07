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Tiyatroseverler salona sığmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 13:07 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu, Rus Roman ve oyun yazarı Nikolay Gogol’un ünlü eseri ‘Bir Evlenme’ isimli oyununu Burhaniyeli sanatseverlerle buluşturdu.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu, Rus Roman ve oyun yazarı Nikolay Gogol’un ünlü eseri ‘Bir Evlenme’ isimli oyununu Burhaniyeli sanatseverlerle buluşturdu. 6 Nisan’da Reha Yurdakul Kültür Merkezi’nde ücretsiz sahnelenen oyunda seyirciler, koridorlar da dahil olmak üzere salonu hınca hınç doldurdu.
Tiyatroseverlerin büyük ilgi gösterdiği etkinliğe, Burhaniye Belediyesi Başkan Vekili Cemil Bahadır’ın yanı sıra Burhaniye Belediyesi Başkan Yardımcısı Cemal Akkılınç, AK Parti Meclis Üyesi Galip Yardımcı ile Kıyı Ege ve Ege Tiyatrolar Birliği Kurucu Üyesi Onur Ayan da katıldı.
Halasıyla yaşayan ve evlenmek isteyen Agafya’ya talip olan koca adaylarının ilginç yarışını gözler önüne seren oyunun sanat yönetmenliğini Uğur Mamuk, oyuncu koçluğunu ise Semra Mamuk üstlendi. Eğlenceli bir evlenme hikayesinin anlatıldığı ve iki perdede sahnelenen komedi oyunu, Burhaniyeli sanatseverler tarafından büyük beğeni topladı. Oyunda; Çağrı Duran, Ender Kurt, H.Can Özal, Büşra Kuloğlu, Canan Aydemir, Güney Özcan, Sinem Özdemir, Ertuğrul Keskin, Onur Cebeci, Burcu Muştu Özkan ve Mehmet Bana rol aldı.
Gecenin sonunda, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal’a sanata ve tiyatroya verdiği destekten dolayı teşekkür eden Onur Ayan, yönetmen Uğur Mamuk’a bir plaket verdi. Burhaniye Belediyesi Başkan Vekili Cemil Bahadır da bir konuşma yaparak, aslında hayatın kendisinin bir tiyatro olduğunu belirtti ve Başkan Necdet Uysal adına oyunculara teşekkür ederek, Uğur Mamuk’a çiçek takdim etti.

Tiyatroseverler salona sığmadı

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Tiyatroseverler salona sığmadı

Tiyatroseverler salona sığmadı
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Tiyatroseverler salona sığmadı

Tiyatroseverler salona sığmadı
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Tiyatroseverler salona sığmadı

Tiyatroseverler salona sığmadı
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Tiyatroseverler salona sığmadı

Tiyatroseverler salona sığmadı
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Tiyatroseverler salona sığmadı

Tiyatroseverler salona sığmadı
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Tiyatroseverler salona sığmadı

Tiyatroseverler salona sığmadı
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Tiyatroseverler salona sığmadı

Tiyatroseverler salona sığmadı
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