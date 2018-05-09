TJK, Elazığ'da atla terapi merkezi açtı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK) atla terapi merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Elazığ Hipodromu'ndaki merkezin açılışında konuşan Vali Yardımcısı Mustafa Gül, hipodromun bölgeye hem ekonomik hem de sosyal anlamda önemli bir katkısının olduğunu dile getirdi.

Merkezin açılmasında emeği geçen TJK yetkililerine teşekkür eden Gül, "Bizim de evlatlarımız var ve onları yetiştirme sürecinde atla terapinin ne denli faydalı olduğunu az çok okuduk biliyoruz. Gerçekten çocukların ve özellikle de dezavantajlı gruptaki çocukların rehabilite edilmesi ve topluma kazandırılması noktasında bu merkezin çok ciddi faydaları olacağına inanıyoruz." dedi.

TJK Genel Sekreteri Sadettin Atığ ise atla terapi merkezlerinin 7.sini Engelliler Haftası'nda hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

"Engelleri atla terapi ile aşalım" sloganı ile 2015 yılında ücretsiz hizmete açılan atla terapi merkezlerinde bugüne kadar 3 binin üzerinde çocuğa uzmanlar eşliğinde atla terapi seansları yapıldığını ifade eden Atığ, şöyle konuştu: