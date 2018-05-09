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TJK, Elazığ'da atla terapi merkezi açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 19:42 | Son Güncelleme

TJK Genel Sekreteri Atığ: "Türkiye Jokey Kulübü olarak hem fiziksel hem de zihinsel iyileştirici güce sahip bu alternatif terapi yöntemini, Türkiye'de yaygınlaştırmak ve engelli çocuklarımıza faydalı olmasını sağlamak amacıyla çalışıyoruz"

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK) atla terapi merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Elazığ Hipodromu'ndaki merkezin açılışında konuşan Vali Yardımcısı Mustafa Gül, hipodromun bölgeye hem ekonomik hem de sosyal anlamda önemli bir katkısının olduğunu dile getirdi.

Merkezin açılmasında emeği geçen TJK yetkililerine teşekkür eden Gül, "Bizim de evlatlarımız var ve onları yetiştirme sürecinde atla terapinin ne denli faydalı olduğunu az çok okuduk biliyoruz. Gerçekten çocukların ve özellikle de dezavantajlı gruptaki çocukların rehabilite edilmesi ve topluma kazandırılması noktasında bu merkezin çok ciddi faydaları olacağına inanıyoruz." dedi.

TJK Genel Sekreteri Sadettin Atığ ise atla terapi merkezlerinin 7.sini Engelliler Haftası'nda hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

"Engelleri atla terapi ile aşalım" sloganı ile 2015 yılında ücretsiz hizmete açılan atla terapi merkezlerinde bugüne kadar 3 binin üzerinde çocuğa uzmanlar eşliğinde atla terapi seansları yapıldığını ifade eden Atığ, şöyle konuştu:

"Sağlıklı bir nesil yetiştirebilmek, engelleri hep birlikte aşabilmek için hepimize sorumluluklar düşüyor. Türkiye Jokey Kulübü olarak bizler de, hem fiziksel hem de zihinsel iyileştirici güce sahip bu alternatif terapi yöntemini, Türkiye’de yaygınlaştırmak ve engelli çocuklarımıza faydalı olmasını sağlamak amacıyla çalışıyoruz. İnanıyorum ki, ücretsiz olarak sunduğumuz bu alternatif terapi yöntemiyle, Elazığ'da da hem ihtiyaç sahibi çocuklarımıza hem de ailelerine umut olacağız."

Açılışa Elazığ Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan Karahan, engelliler ve engelli aileleri katıldı.

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At'la Terapi Merkezi Elazığ Engelliler hipodrom tjk

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