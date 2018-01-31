Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) Federasyon Kupası Final Grubu'nda ilk gün oynanan maçlarda Bayraklı Belediyesi ve İzmit Belediyespor, rakiplerini mağlup etti.
Işıkkent Spor Salonu'nda oynanan final grubunda ilk gün iki müsabaka yapıldı. Günün ilk maçında Bayraklı Belediyesi, Edremit Belediyesi Gürespor'u 73-53 yendi.
Günün ikinci maçında ise İzmit Belediyespor,FERKO Ilgaz Hotel KBSK'ya 30 sayı fark attı: 85-55.
TKBL Federasyon Kupası Final Grubu'nda ikinci gün Urla Belediyesi-Mersin Basketbol ve Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim-Kırçiceği Bodrum Basketbol maçları oynanacak.
(AA)
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