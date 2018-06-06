TKDK'den 5 yılda 922 kişiye istihdam

MARDİN (AA) - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Mardin İl Koordinatörü Erdal Çelik, "Mardin'de 157 milyon lira yatırım tutarında 164 projeyi destekledik, verdiğimiz hibe 71 milyon lira. Bu projelerle 922 kişiye istihdam sağladık." dedi.

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte 5 yıl önce faaliyete başladıklarını, kısa sürede birçok başarılı projeye hayata geçirdiklerini söyledi.

Mardin'de daha fazla proje desteklemek ve hibe kazandırmak için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Erdal Çelik, çalışmaları konusunda özellikle kırsalda yoğun bir çalışma yürüttüklerini, destekledikleri projeler hakkında bilgi verdiklerini belirtti.

"Mardin'de 157 milyon lira yatırım tutarında 164 projeyi destekledik, verdiğimiz hibe 71 milyon lira. Bu projelerle 922 kişiye istihdam sağladık." diyen Çelik, projelere verdikleri hibe desteklerinin çok avantajlı olduğunu, çok güzel imkanlar sunduklarını kaydetti.

Hibe oranlarının yüksek olduğunu, yüzde 70'e kadar hibe verebildiklerini anlatan Erdal Çelik, geçen yıl kuruma başvuran sayısının arttığını dile getirdi.