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TKDK'den 5 yılda 922 kişiye istihdam

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 14:13 | Son Güncelleme

TKDK Mardin İl Koordinatörü Erdal Çelik: "Mardin'de 157 milyon lira yatırım tutarında 164 projeyi destekledik, verdiğimiz hibe 71 milyon lira. Bu projelerle 922 kişiye istihdam sağladık"

MARDİN (AA) - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Mardin İl Koordinatörü Erdal Çelik, "Mardin'de 157 milyon lira yatırım tutarında 164 projeyi destekledik, verdiğimiz hibe 71 milyon lira. Bu projelerle 922 kişiye istihdam sağladık." dedi.

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte 5 yıl önce faaliyete başladıklarını, kısa sürede birçok başarılı projeye hayata geçirdiklerini söyledi.

Mardin'de daha fazla proje desteklemek ve hibe kazandırmak için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Erdal Çelik, çalışmaları konusunda özellikle kırsalda yoğun bir çalışma yürüttüklerini, destekledikleri projeler hakkında bilgi verdiklerini belirtti.

"Mardin'de 157 milyon lira yatırım tutarında 164 projeyi destekledik, verdiğimiz hibe 71 milyon lira. Bu projelerle 922 kişiye istihdam sağladık." diyen Çelik, projelere verdikleri hibe desteklerinin çok avantajlı olduğunu, çok güzel imkanlar sunduklarını kaydetti.

Hibe oranlarının yüksek olduğunu, yüzde 70'e kadar hibe verebildiklerini anlatan Erdal Çelik, geçen yıl kuruma başvuran sayısının arttığını dile getirdi.

Destekledikleri projeler hakkında bilgi veren Çelik, "Dargeçit ilçesinde açılan 25 odalı apart otele hibe desteği sağladık. Doluluk oranı çok iyi, taleplere yetişemiyorlar. Bu da bizi son derece memnun ediyor. Hayallerini gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Yatırımcılardan Mehmet Zeki Alan da aldığı hibe sayesinde besi çiftliği kurduğunu, destek sayesinde 800 küçükbaş hayvan sahibi olduğunu dile getirdi.

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mardin TKDK TKDK Mardin İl Koordinatörü Erdal Çelik

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