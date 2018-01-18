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TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandı

GÜNCEL HABERLERİ | 18.01.2018 16:36 | Son Güncelleme 26 dakika önce

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandı.

TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 350 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 150 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 3,81474, en düşük fiyat 3,81410, en yüksek fiyat 3,81620 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat ise 3,81148 olarak gerçekleşti.

(AA)

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