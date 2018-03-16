TMO, Suriyelilere 100 bin ton un gönderecek

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- TOPRAK Mahsulleri Ofisi'nin (TMO), çatışmaların sürdüğü Suriye’de yaşayan sivil halka dağıtmak amacıyla 100 bin ton ekmeklik buğday karşılığı un gönderecek. TMO'nun temin edeceği ve Kızılay'ın dağıtacağı un ile ilgili TMO'nun görevlendirilmesi ile ilgili karar Resmi Gazetede yayımlandı.

Bakanlar Kurulu’nun, 'Suriye’de Yaşayan Sivil Halka Un Hibe Edilmesi Amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün Görevlendirilmesine' ilişkin kararı bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı. Karar ile TMO Genel Müdürlüğü Suriye’de yaşayan ve bu ülkedeki olaylardan zarar gören sivil halka yardım amacıyla 100 bin tona kadar ekmeklik buğday karşılığı un hibe etmekle görevlendirildi. TMO’nun temin edeceği ekmeklik buğday unu, sivil halka ulaştırılmak üzere Türk Kızılayı’na teslim edileceği ve ekmeklik buğday ununun nakliyesi ve dağıtımının Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) koordinasyonunda Türk Kızılayı tarafından gerçekleştirileceği belirtildi.

HAZİYENE GÖREV ZARARI YAZILACAK

Resmi Gazetede yayımlanan karar kapsamında hibe edilen unun karşılığı ekmeklik buğdayın maliyetine katma değer vergisi ekleneceği, bu şekilde tutar mal bedeli olarak belirlenerek, varsa söz konusu ürünlerden elde edilecek diğer gelirler düşüldükten sonra kalan tutar görev zararı kapsamında Hazine'den karşılanacağı belirtildi. Karara göre, TMO muhasebe kayıtlarında izlenen görev zararlarının, TMO tarafından yapılacak ödeme talebine istinaden, Hazine Müsteşarlığı bütçesinin ilgili harcama tertiplerinden gider kaydedilerek ödenecek.