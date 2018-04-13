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TMSF binası önünde eylem

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 14:44 | Son Güncelleme

FETÖ soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)'na devredilen Dumakaya'nın yapım aşamasındaki projelerinden daire alanlar eylem yaptı.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) FETÖ soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)'na devredilen Dumakaya'nın yapım aşamasındaki projelerinden daire alanlar eylem yaptı. Mecidiyeköy Gayrettepe'de bulunan TMSF binası önüne gelen mağdurlar yanlarında getirdikleri pankartları açarak paralarını ödedikleri dairelerin kendilerine verilmesini talep etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel de mağdurlara destek verdi. Mağdurlar adına açıklama yapan Doğan Küçükkayıkçı, "FETÖ soruşturması kapsamında Dumankaya grubuna ait şirketlere TMSF'nin kayyum atamasından yaklaşık 18 ay geçmesine rağmen inşaat faaliyetleriyle ilgili hiçbir işlem başlamadı. İnşaat faaliyetlerinin ivedilikle başlatılarak daire sahiplerine teslim edilmesini istiyoruz" dedi. CHP'Lİ VEKİL ADIGÜZEL: DUMANKAYA'YA ÖDENEN PARALAR KİMİN CEBİNE GİTTİ CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel ise, “ Biz burada öncelikle muhalefet etmek için değil vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm istemek için buradayız. Buradan bütün TMSF yetkililerine, bütün kamu kuruluşu yöneticilerine bakanlara sesleniyorum. Bu sese kayıtsız kalmayın. Dumankaya'da para ödeyenlerin paraları kimin cebine gitti. Binalar duruyor yüzde 80'i tamamlanmış bir projede, bir çivi çakılmamış projede ortada duruyor . Ama vatandaşın ödediği para nereye gidiyor . Bu sese kulak versinler . Öncelikle körelmiş vicdanlara ve mağdurların sesine kulak tıkayan bütün yöneticilere sesleniyorum bu sorunu çözelim, bu sorun hepimizin sorunu" diye konuştu.

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