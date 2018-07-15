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TMSF, Cumhurbaşkanlığı ilgili kurumu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 11:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle bazı kurum ve kuruluşların ilgili oldukları bakanlıklar belirlendi - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Cumhurbaşkanlığı ile ilgilendirildi

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle bazı kurum ve kuruluşların ilgili oldukları bakanlıklar belirlendi.

"Bakanlıklara Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile İlgili 2018/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Cumhurbaşkanlığı; Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Adalet Bakanlığı; Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; Nükleer Düzenleme Kurumu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi, Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Merkezi Finans ve İhale Birimi Hazine ve Maliye Bakanlığı; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı; Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Ticaret Bakanlığı ile ilgilendirildi.

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Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu TMSF

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