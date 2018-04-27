TMSF Kurulu üyeliklerine atama

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Kurulu üyeliklerine ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TMSF İkinci Başkanlığına Ali Altıntaş, Kurul üyeliğine ise Halil İbrahim Akyıldız getirildi.

Söz konusu atamalar 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 113 ve 125'inci maddelerine göre, 9 Nisan'da Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.

