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TMSF Kurulu üyeliklerine atama

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 05:45 | Son Güncelleme

Kurul İkinci Başkanlığına Ali Altıntaş, Kurul üyeliğine ise Halil İbrahim Akyıldız atandı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Kurulu üyeliklerine ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TMSF İkinci Başkanlığına Ali Altıntaş, Kurul üyeliğine ise Halil İbrahim Akyıldız getirildi.

Söz konusu atamalar 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 113 ve 125'inci maddelerine göre, 9 Nisan'da Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.

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