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TMV, Etiyopya’daki çalışmalarını hızlandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 18:02 | Son Güncelleme

Vakıf, yeni eğitim yılında ülkede iki yeni okul açmayı planlıyor

ADDİS ABABA (AA) - Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Doğu Afrika ülkesi Etiyopya’da Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) ait okulların teslim alınması ve yeni okulların açılması için çalışmalarına hız verdi.

Yeni atanan TMV Etiyopya Direktörü Levent Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018-2019 eğitim öğretim yılı başlangıcına kadar ofis açılışının tamamlanacağını ve eğitim lisanslarının alınacağını söyledi.

Eylül ayına kadar 1 ilkokul ve 1 kreş açarak yeni eğitim yılına yetiştirmek istediklerini belirten Şahin, "Önceki dönemde sadece FETÖ okullarının devrine yönelik mücadele verdik. Şimdi önce Addis Ababa’da sonra da diğer bölgelerde peş peşe okullar açmak istiyoruz." diye konuştu.

FETÖ’nün hileli satış yaparak okulların devrini önleyeceğini sandığını söyleyen Şahin, yeni okullar açılırken FETÖ okullarının da asıl sahiplerine geri dönmesi için çaba göstermeye devam edileceğine işaret etti.

Şahin, Etiyopya’da eğitim alanında özellikle de mesleki eğitim alanında önemli altyapı eksiklerinin olduğunu dile getirerek, ilerleyen yıllarda meslek liseleri açarak ülke gençlerine hizmet edeceklerini ifade etti.

- İmdadına Almanya yetişti

Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu ve eski Başbakan Hailemariam Desalegn, Türkiye’ye okulların devri için söz vermiş ancak hileli satışın ortaya çıkması sonrası sessizliklerini korumuşlardı.

Alman makamlarının hileli satış sonrası FETÖ’cülere sahip çıkmasının okullarının devrinin önündeki en büyük engel olduğu biliniyor.

Örgütün ülkenin farklı şehirlerinde toplam 6 okulu bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Etiyopya FETÖ TMV

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