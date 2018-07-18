HABER

TMV okul yöneticilerini ve öğretmen adaylarını seçiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 21:21 | Son Güncelleme

Türkiye Maarif Vakfınca, 15 Temmuz'da düzenlenen Okul Yöneticisi ve Öğretmen Alım Sınavı'ndan 70 ve üzeri puan elde eden adaylar, 8-12 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek mülakata katılma hakkı kazanacak - Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün: - "Maarif okullarımızda sadece eğitim vermekle kalmıyor, Türk eğitim anlayışının ve milletimize özgü değerlerin güçlü bir zeminde yükselmesini sağlıyoruz"

Türkiye Maarif Vakfınca (TMV) düzenlenen Okul Yöneticisi ve Öğretmen Alım Sınavı'ndan 70 ve üzeri puan kazanan adaylar, 8-12 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek mülakata katılma hakkı kazanacak.

TMV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, vakfa bağlı okul ve temsilciliklerde çalışacak yönetici ve eğitimcilerin işe alımı için düzenlenen Okul Yöneticisi ve Öğretmen Alım Sınavı, 15 Temmuz'da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde gerçekleştirildi.

Toplamda 200'e yakın adayın dört ayrı salonda katıldığı sınavda adaylara, 150 dakika süre verildi.

Genel yetenek, genel kültür, uluslararası ilişkiler, diplomasi ve eğitim bilimleri alanlarında soruların yer aldığı yazılı sınavdan 70 ve üzeri not alan adaylar, ikinci aşamada 8-12 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek mülakat sınavına katılma hakkı kazanacak.

- Adaylarda en az iki yıl deneyim aranıyor

Vakıf bu yıl Türkçe, matematik, fizik, kimya, biyoloji, bilgisayar, fen bilgisi, okul öncesi ve PDR bölümlerinden toplam 30 öğretmen alacak.

Vakfa ait okullarda çalışacak 30 okul yöneticisinin belirlendiği sınava katılmak için en az iki yıl resmi veya özel kurumlarda okul yöneticiliği tecrübesine sahip olmak gerekiyor.

Okul yöneticisi pozisyonu için İngilizce, Fransızca, Arapça, Almanca, İspanyolca ve Portekizce dillerinden herhangi birinde yetkinlik aranıyor.

Türkiye Maarif Vakfı okullarında eğitimci olarak görev alacak öğretmenler için de en az iki yıl resmi veya özel eğitim kurumlarında öğretmenlik tecrübesi şartı bulunuyor.

Yönetici adayları yazılı sınavda ek olarak okul işletmeciliği ve yönetim bilimlerinden sorumlu tutulurken, öğretmen adayları kendi branşlarında ek soruları yanıtladı.

- "Maarif okullarımızda sadece eğitim vermekle kalmıyor"

Açıklamada konuyla ilgili görüşlerine yer verilen, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Türkiye Maarif Vakfının küresel faaliyetleri neticesinde yerli ve milli bir eğitim anlayışının dünyanın dört bir yanında filizlendiğini belirtti.

Akgün, "Maarif okullarımızda sadece eğitim vermekle kalmıyor, Türk eğitim anlayışının ve milletimize özgü değerlerin güçlü bir zeminde yükselmesini sağlıyoruz. Gerek okul yöneticilerimize gerekse değerli öğretmenlerimize bu anlamda büyük bir sorumluluk düşüyor." ifadelerini kullandı.

PARTNERAralarında 30 cm varmış!Aralarında 30 cm varmış!
Kazada hayatını kaybeden astsubay son yolculuğuna uğurlandıKazada hayatını kaybeden astsubay son yolculuğuna uğurlandı
Nusret'in et şovunu çekmek isterken olanlar oldu! Yeni video gülmekten kırdı geçirdi! Nusret'in et şovunu çekmek isterken olanlar oldu! Yeni video gülmekten kırdı geçirdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Okul Yöneticisi ve Öğretmen Alım Sınavı Türkiye Maarif Vakfı

En Çok Okunan Haberler

İzmir Aliağa'da büyük panik! 700 işçi zehirlendi

İzmir Aliağa'da büyük panik! 700 işçi zehirlendi

Adnan Oktar operasyonunda 3 kişi Emniyet'ten serbest bırakıldı

Adnan Oktar operasyonunda 3 kişi Emniyet'ten serbest bırakıldı

Ayrıldıktan sonra öyle şeyler dedi ki...

Ayrıldıktan sonra öyle şeyler dedi ki...

Aref Ghafouri: Yılanı yıkadım ve...

Aref Ghafouri: Yılanı yıkadım ve...

Yasak aşk vahşetinde dikkat çeken detaylar!

Yasak aşk vahşetinde dikkat çeken detaylar!

Büyük Birlik Parti (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den bedelli itirazı: 15 bin TL rakamı adil değil!

Büyük Birlik Parti (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den bedelli itirazı: 15 bin TL rakamı adil değil!

İlginizi Çekebilir

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Havada büyük panik! Türk Hava Yolları uçağı Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı!

Havada büyük panik! Türk Hava Yolları uçağı Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı!

Adnan Oktar'ın sorgusundaki dikkat çeken detay! Her suçlamayı reddetti, İsrailli isim sorulunca sessiz kaldı!

Adnan Oktar'ın sorgusundaki dikkat çeken detay! Her suçlamayı reddetti, İsrailli isim sorulunca sessiz kaldı!

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HDP’den, terörist cenazesine katılan vekillere destek

HDP’den, terörist cenazesine katılan vekillere destek

Nusret'in et şovunu çekmek isterken olanlar oldu! Yeni video gülmekten kırdı geçirdi!

Nusret'in et şovunu çekmek isterken olanlar oldu! Yeni video gülmekten kırdı geçirdi!

Adnan Oktar operasyonu genişliyor! Ispartalı Ali ve Aydın Kasap kardeşler de gözaltında

Adnan Oktar operasyonu genişliyor! Ispartalı Ali ve Aydın Kasap kardeşler de gözaltında

Melih Gökçek'ten flaş Muharrem İnce tweeti! Böyle duyurdu

Melih Gökçek'ten flaş Muharrem İnce tweeti! Böyle duyurdu

Adana'da termometreler 48 dereceyi gördü! Sıcaktan bunalan kendini su kanalına attı!

Adana'da termometreler 48 dereceyi gördü! Sıcaktan bunalan kendini su kanalına attı!

Adnan Oktar yapılanmasını böyle anlattı

Adnan Oktar yapılanmasını böyle anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.