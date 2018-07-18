TMV okul yöneticilerini ve öğretmen adaylarını seçiyor

Vakfa ait okullarda çalışacak 30 okul yöneticisinin belirlendiği sınava katılmak için en az iki yıl resmi veya özel kurumlarda okul yöneticiliği tecrübesine sahip olmak gerekiyor.

Vakıf bu yıl Türkçe, matematik, fizik, kimya, biyoloji, bilgisayar, fen bilgisi, okul öncesi ve PDR bölümlerinden toplam 30 öğretmen alacak.

- Adaylarda en az iki yıl deneyim aranıyor

Genel yetenek, genel kültür, uluslararası ilişkiler, diplomasi ve eğitim bilimleri alanlarında soruların yer aldığı yazılı sınavdan 70 ve üzeri not alan adaylar, ikinci aşamada 8-12 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek mülakat sınavına katılma hakkı kazanacak.

TMV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, vakfa bağlı okul ve temsilciliklerde çalışacak yönetici ve eğitimcilerin işe alımı için düzenlenen Okul Yöneticisi ve Öğretmen Alım Sınavı, 15 Temmuz'da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde gerçekleştirildi.

Türkiye Maarif Vakfınca (TMV) düzenlenen Okul Yöneticisi ve Öğretmen Alım Sınavı'ndan 70 ve üzeri puan kazanan adaylar, 8-12 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek mülakata katılma hakkı kazanacak.

Okul yöneticisi pozisyonu için İngilizce, Fransızca, Arapça, Almanca, İspanyolca ve Portekizce dillerinden herhangi birinde yetkinlik aranıyor.

Türkiye Maarif Vakfı okullarında eğitimci olarak görev alacak öğretmenler için de en az iki yıl resmi veya özel eğitim kurumlarında öğretmenlik tecrübesi şartı bulunuyor.

Yönetici adayları yazılı sınavda ek olarak okul işletmeciliği ve yönetim bilimlerinden sorumlu tutulurken, öğretmen adayları kendi branşlarında ek soruları yanıtladı.

- "Maarif okullarımızda sadece eğitim vermekle kalmıyor"

Açıklamada konuyla ilgili görüşlerine yer verilen, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Türkiye Maarif Vakfının küresel faaliyetleri neticesinde yerli ve milli bir eğitim anlayışının dünyanın dört bir yanında filizlendiğini belirtti.

Akgün, "Maarif okullarımızda sadece eğitim vermekle kalmıyor, Türk eğitim anlayışının ve milletimize özgü değerlerin güçlü bir zeminde yükselmesini sağlıyoruz. Gerek okul yöneticilerimize gerekse değerli öğretmenlerimize bu anlamda büyük bir sorumluluk düşüyor." ifadelerini kullandı.

