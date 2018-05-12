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TMV Tiflis Okulları ilk mezunlarını verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 23:24 | Son Güncelleme

TMV Tiflis Okulları ilk mezunlarını verdi

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te geçen yıl eğitim-öğretime başlayan Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Tiflis Okulları ilk mezunlarını verdi.

Tiflis'teki Nodar Dumbadze Tiyatrosu'nda düzenlenen mezuniyet törenine, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, TMV Asya Pasifik Bölge Koordinatörü Harun Küçükaladağlı, TMV Gürcistan Direktörü Selçuk Baş, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Tiflis Koordinatörü Hüseyin Şanlı, Tiflis Maarif Okulları Müdürü Taner Canpolat,Tiflis Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Selçuk Kürşad Koca, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tiflis Ofis Başkanı Mustafa Özgür Yücel, Türk ve Gürcü İş Adamları Derneği (GÜRTİAD) yetkilileri, TMV Tiflis Okulları öğretmenleri ile öğrenciler ve velileri katıldı.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Yazgan, yaptığı konuşmada, kısa sürede Tiflis'te bir okul açarak başarılı bir eğitim-öğretim yılı geçirdikleri için TVM yetkililerine teşekkür etti.

Yazgan, "Biz okulda iyi insan yetiştirmek istiyoruz. Biz yaşadıkları ülkeye, geldikleri ülkeye, vatandaşlıkları taşıdıkları ülkeye sadık iyi insanları yetiştirmek istiyoruz. Bu gelecek nesiller Gürcistan ve Türkiye arasında bizim asıl köprülerimiz olacak." dedi.

Bu öğrencilerin Türkiye ile Gürcistan arasında iki ülkenin dilini, kültürünü, geçmişini, tarihini objektif olarak anlatacak çocuklar olduğunu ifade eden Yazgan, "Bunları yetiştirmek Maarif'in en büyük misyonlarından biri olacak." diye konuştu.

TMV Asya-Pasifik Bölge Koordinatörü Küçükaladağlı da TMV'nin 2 yıl önce kurulduğunu ancak bu süreçte tüm dünyada çok büyük bir aşama kaydettiğini belirterek, "Gürcistan'da çok büyük okul zincirini yapacağız. 40 ülkede 150'nin üzerinde okulumuz var, Tiflis okulumuz da bu 150 okuldan sadece bir tanesi." ifadelerini kullandı.

TMV Gürcistan Direktörü Selçuk Baş ise Tiflis okulunun 8 ay önce açıldığını hatırlattı. Baş, bu dönemde öğrencilerin mutlu olmaları için ellerinden geleni yaptıklarını kaydederek, "Yavrularınızı, geleceğimizi inşa eden çocuklarınızı bize emanet ettiğiniz için teşekkür ederiz." dedi.

Törende, öğrencilerden oluşan koro konser verdi.

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İlk Mezuniyet Töreni TMV Tiflis Okulu

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