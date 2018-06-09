TMV'den Afgan öğrencilere iftar

KABİL (AA) - Türkiye Maarif Vakfı, (TMV) Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetindeki 650 öğrenciye iftar verdi.
Cüzcan Üniversitesinde düzenlenen iftar programına, TMV Cüzcan Sorumlusu Celal Düzcan, Cüzcan Üniversitesi Rektörü Mesut Hakbin, TMV öğretmenleri, bölüm başkanları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
TMV'den yapılan açıklamada, iftarın ardından öğrencilerle Türk ve Afgan halkı için dua edildiği bildirildi.
Samsun'da dehşete düşüren kaza! Uzman çavuş havada defalarca takla attı!
Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantısında elektrik krizi
Bir tabutta 2 beden! Görenin yüreği yandı
Apart cinayetinin altından yasak aşk çıktı
YPG'ye büyük şok! Sözde komutan patlamada öldü
İsmail Kahraman helallik istedi!
Dehşet anları kamerada! 16 yaşındaki genç kız beşinci kattan atladı
Kabe'de intihar!
Dünyanın en tehlikeli volkanları
YÖK, Marmara Üniversitesi Müzik bölümünü yanlışlıkla kapatmış
Herkesten sakladığı çocukluğu ortaya çıktı
Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları
Okuyucu Yorumları 0 yorum