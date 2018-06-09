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TMV'den Afgan öğrencilere iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 19:23 | Son Güncelleme

TMV'den Afgan öğrencilere iftar

KABİL (AA) - Türkiye Maarif Vakfı, (TMV) Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetindeki 650 öğrenciye iftar verdi.

Cüzcan Üniversitesinde düzenlenen iftar programına, TMV Cüzcan Sorumlusu Celal Düzcan, Cüzcan Üniversitesi Rektörü Mesut Hakbin, TMV öğretmenleri, bölüm başkanları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

TMV'den yapılan açıklamada, iftarın ardından öğrencilerle Türk ve Afgan halkı için dua edildiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan cüzcan Türkiya Maarif Vakfı

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