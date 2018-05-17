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TMV'nin Moritanya'daki okullarından Filistinlilere destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 13:26 | Son Güncelleme

Türkiye Maarif Vakfı, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam nedeniyle Moritanya'daki okullarının yıl sonu merasimlerinde yer alan müzik ve folklor gösterilerini iptal etti

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Moritanya'da bünyesinde bulunan okulların yıl sonu törenlerindeki eğlence içerikli kısımları Filistin halkıyla dayanışma amacıyla iptal etti.

TMV'nin Moritanya'daki okullarında 2017-2018 öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla başkent Novakşot'ta tören düzenledi.

Moritanya ve Türk kültürünü temsil eden müzik ve folklor gösterilerinin sunulması planlanan törende Gazze'de yaşanan olaylar nedeniyle değişiklik yapıldı. İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nde düzenlenen barışçıl gösterilere kanlı müdahalesinin ardından Filistinlilerle dayanışma için yıl sonu törenlerinde müzik ve folklor gösterileri iptal edildi.

Törene, Türkiye'nin Novakşot Büyükelçisi Mehmet Bilir, TMV Moritanya Direktörü Adil Taniş, TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Mustafa Göksu'nun yanı sıra Moritanyalı üst düzey yetkililer katıldı.

Büyükelçi Bilir, törende yaptığı konuşmada, Maarif Vakfı'nın deneyim ve yeterliliği, Türkiye'nin desteği ve iki ülke arasındaki iş birliğinin, vakıf bünyesindeki okulları Moritanya'daki en iyi eğitim kurumları arasına yükselteceğini söyledi.

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit oldu, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere en az 3 bin kişi yaralandı.

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Anahtar Kelimeler:
Moritanya Okul TMV

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