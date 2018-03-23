TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, hububat analiz laboratuvarının açılışını yaptı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, Adıyaman Ticaret Borsası’nda hububat analiz laboratuvarının açılışını gerçekleştirdi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, beraberindeki TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman milletvekillerinden Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat, Halil Fırat, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ile birlikte Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı’yı makamında ziyaret etti.

Vali Kalkancı’yı makamında ziyaret eden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, Adıyaman’da devam eden yatırımlar hakkında Vali Kalkancı’dan bilgiler aldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Vali Nurullah Naci Kalkancı’ya kitap hediye ederek beraberindeki heyetle birlikte Adıyaman Ticaret Borsasına geçti.

Burada Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat ve kurum çalışanları tarafından karşılanan Hisarcıklıoğlu, Başkan Mahmut Fırat’tan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Adıyaman Ticaret Borsası hakkında bilgiler veren Başkan Fırat, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyetin kendilerini ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çiftçilere yönelik oldukça güzel ve faydalı çalışmalar yapıldığını vurgulayan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, “Hem çiftçisinin hem tüccarının hem de tüccarının önünü açan kararları hükümetimizle birlikte aldık. Bunlardan bir tanesi lisanslı depoculuktur. Biz bunu 2004 yılında kanuna madde olarak koymuştuk fakat bir türlü hayata geçirilemiyordu. Sağ olsun Bülent Tüfenkci Bakanımız bunu işitti ve ekonomiden sorumlu bakanlarımızın da verdiği destekle birlikte lisanslı depoculuk işler hale geldi. Bu tarihten itibaren çiftçi ürettiği ürünü lisanslı depoya koyacak ve hiçbir ücret ödemeyecek. Çiftçimize tarlasından depoya kadar tükettiği akaryakıtın bedeli de yine devletimiz kendisine veriyor. Lisanslı depoda hijyenik ortamda mal bozulmadan, telef olmadan satasın, aynı zamanda laboratuvarlarda özelliği neyse ürün ona göre resmen belgeleniyor. Kimse kimseyi kandırmayacak, örnek buğdayın özellikleri neyse o tamamen belli olacak. Bu burada saklanırken çiftçilere bir kağıt parçası verilecek. Eskiden çiftçinin buğdayı çıkıyordu, depolayacak yeri yoktu, bir un fabrikasına götürüp kaç liraysa ver diyordu oysa şimdi paraya ne zaman ihtiyacı varsa, depo bedava çünkü. Çiftçi depodan dolayı kendisine verilen belgeyle bankadan kredi çekebilecek. Alışveriş yapabilecek, bir üst kademeye daha geçebilecek” dedi.

Ürün ihtisas borsasından da bahseden Başkan Hisarcıklıoğlu, “Tarım ve hayvancılık ürünleri bütün dünya piyasalarına ulaştı. Tablo üzerinden artık bütün dünyada hisse senedi almış gibi buğday, mercimek, mısır, pamuğunu satabilecek ve alabilecek. Her yerde eşit fiyat yani Adıyaman’da pamuğun fiyatı farklı, İstanbul’da farklı diye bir şey olmayacak her yerin fiyatı aynı olacak. Aynı zamanda yurt dışından da isteyen gelip oradan mal alabilecek” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Hisarcıklıoğlu ve beraberindekiler tarafından Adıyaman Ticaret Borsası binasında bulunan Hububat Analiz Laboratuvarının açılışı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen açılışın ardından Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat tarafından TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na hediye takdim edildi.