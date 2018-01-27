HABER

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU REYHANLI' DA

GÜNCEL HABERLERİ | 27.01.2018 17:57 | Son Güncelleme 35 dakika önce

Haber-Kameraİbrahim MAŞE-Hasan DÖNMEZREYHANLI,(Hatay), (DHA)3)BAKLAVA İKRAM ETTİLER Hatay'ın Reyhanlı İlçesine gelen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, Sahra Hastanesi'ndeki askerlere baklava ikram etti. Reyhanlı Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ve Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi ile buluşan heyet, kentteki son durum ile ilgili bilgi aldı. Kaymakamlıkta gerçekleşen ziyarette bölgeye yapılan roket saldırıları hakkında konuşan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Türkiye, bölgeyi terör örgütlerinden temizlemek ve huzuru sağlamak amacıyla, Suriye?nin toprak bütünlüğü çerçevesinde büyük bir operasyon yürütüyor. Cilvegözü Sınır Kapımızı ve sahra hastanemizi ziyaret edeceğiz. Son dönemde Suriye?ye komşu olan şehirlerimiz büyük bir sorumluluk üstlendiler. Dünyanın Reyhanlı?dan, Hatay?dan alacağı büyük bir insanlık dersi var. Bu şehir Suriye?deki terörün bedelini de ödemiş bir şehir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yürüttüğü operasyonla, bu terörün belini de kıracağız dedi. Konuşmasının ardından Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, inceleme yaptı. Sahra Hastanesi'nde askerlerle buluşan Hisarcıklıoğlu, askerlere baklava ikram etti. Heyet, ziyaretlerin ardından kentten ayrıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Magazin dünyası şokta! Seren Serengil 3 gün hapis yatacak

Magazin dünyası şokta! Seren Serengil 3 gün hapis yatacak

Cemaati şoke eden olayla ilgili bomba yorum

Cemaati şoke eden olayla ilgili bomba yorum

ABD IŞİD'i vurayım derken Irak askeri vurdu!

ABD IŞİD'i vurayım derken Irak askeri vurdu!

Üniversiteli kızlara korkunç tuzak!

Üniversiteli kızlara korkunç tuzak!

Özel harekat polisleri genç kıza dehşeti yaşattı! Kenti terk etmek zorunda kaldı

Özel harekat polisleri genç kıza dehşeti yaşattı! Kenti terk etmek zorunda kaldı

AK Partili eski vekilden çok ağır sözler!

AK Partili eski vekilden çok ağır sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
PYD 'Afrin'de Türk helikopteri düşürdük' demişti! Açıklama geldi

PYD 'Afrin'de Türk helikopteri düşürdük' demişti! Açıklama geldi

Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama: 2 ölü

Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama: 2 ölü

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Yakalanan terörist böyle ağladı! 'Beni Türk askerine verin'

Yakalanan terörist böyle ağladı! 'Beni Türk askerine verin'

TBMM Başkanı Kahraman Mardin'de

TBMM Başkanı Kahraman Mardin'de

Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.