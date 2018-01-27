TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU REYHANLI' DA

Haber-Kameraİbrahim MAŞE-Hasan DÖNMEZREYHANLI,(Hatay), (DHA)3)BAKLAVA İKRAM ETTİLER Hatay'ın Reyhanlı İlçesine gelen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, Sahra Hastanesi'ndeki askerlere baklava ikram etti. Reyhanlı Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ve Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi ile buluşan heyet, kentteki son durum ile ilgili bilgi aldı. Kaymakamlıkta gerçekleşen ziyarette bölgeye yapılan roket saldırıları hakkında konuşan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Türkiye, bölgeyi terör örgütlerinden temizlemek ve huzuru sağlamak amacıyla, Suriye?nin toprak bütünlüğü çerçevesinde büyük bir operasyon yürütüyor. Cilvegözü Sınır Kapımızı ve sahra hastanemizi ziyaret edeceğiz. Son dönemde Suriye?ye komşu olan şehirlerimiz büyük bir sorumluluk üstlendiler. Dünyanın Reyhanlı?dan, Hatay?dan alacağı büyük bir insanlık dersi var. Bu şehir Suriye?deki terörün bedelini de ödemiş bir şehir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yürüttüğü operasyonla, bu terörün belini de kıracağız dedi. Konuşmasının ardından Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, inceleme yaptı. Sahra Hastanesi'nde askerlerle buluşan Hisarcıklıoğlu, askerlere baklava ikram etti. Heyet, ziyaretlerin ardından kentten ayrıldı.