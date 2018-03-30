TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Borsa’nın fabrikasını gezdi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, Kastamonu Ticaret Borsası tarafından Kastamonu’ya kazandırılan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Endüstriyel Orman Ürünleri İçin Ortak Kullanım İşleme Tesisi’ni gezdi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında yaklaşık 10 milyon avro yatırımla hayata geçirilen tesis hakkında Kastamonu Ticaret Borsası yetkililerinden bilgi alan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, fabrika binasını gezerek yetkililerden bilgiler aldı. Fabrika tarafından oluşturulan imza köşesine imzasını da atan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, fabrika çalışanlarının fotoğraf çektirme talebini de geri çevirmedi.

Fabrika gezisinin ardından değerlendirmelerde bulunan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kastamonu Ticaret Borsasını kutladığını belirterek, “Özellikle Avrupa Birliği projesinde Kastamonu’muza, özellikle ağaç sanayisine katkı sağlamak üzere 10 milyon avroluk hibe kaynak elde ederek bu yatırımı şehre kazandırdılar. Bu az bir para değil. Bu tamamen Kastamonu’da küçük ve orta boylu işletmeler için çok önemli bir eseri ortaya getirmiştir. Modern bir tesistir. Bunlarla gurur duyduk. Borsayı, burada çalışan kardeşlerimizi, bu fabrikanın yapımında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Güzel bir eser kazandırmışlar ülkemize” dedi.

Kastamonu Ticaret Borsası tarafından ‘Rekabetçi Sektörler Programı’ kapsamında yaklaşık 10 milyon avro yatırımla Organize Sanayi Bölgesi’nde hayata geçirdiği Kastamonu’da Endüstriyel Orman Ürünleri İçin Ortak Kullanım İşleme Tesisi’nin Kastamonu’ya hayırlı olması temennisinde bulunan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bu tip projeler çok az, bu proje ilklerden birisi oluyor. Kastamonu’yu kutlar, tebrik ederim. Bütün illerimize de bu tür projeleri tavsiye ediyoruz. Bütün odalarımız, bu tür hibeler için proje hazırlayıp illerine, ülkelerine tesisler kazandırsınlar. Bütün odalarımıza tavsiye ediyorum” diye konuştu.

Kastamonu Ticaret Borsası Başkanı Sedat İşeri ise şunları kaydetti:

"Biz, başkanımızın çok büyük destekleriyle Avrupa Birliği projesini kazandık. Sanayi Bakanlığımızda bu projeye destek verdi. Bizlerde, bu destekler neticesinde bu eseri ortaya çıkarttık. Bu tesis Kastamonu’ya hayırlı uğurlu olsun. Bu tesis artık Kastamonu’nun malı olsun. Emeği geçenlere bizlerde teşekkür ediyoruz”