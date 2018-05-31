HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan ETSO'ya ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 21:43 | Son Güncelleme

Hisarcıklıoğlu: - "Bizler icra makamı değiliz, üyelerimizin sıkıntılarını gidermek için varız, bulunduğumuz şehirlerin ekonomisinin gelişmesi için belediyelerimizle, valiliklerimizle, kalkınma ajanslarıyla ve bakanlıklarla projeler yaparız"

ELAZIĞ (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bizler icra makamı değiliz, üyelerimizin sıkıntılarını gidermek için varız, bulunduğumuz şehirlerin ekonomisinin gelişmesi için belediyelerimizle, valiliklerimizle, kalkınma ajanslarıyla ve bakanlıklarla projeler yaparız" dedi.

Beraberindeki heyetle kente gelen Hisarcıklıoğlu, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanlığına seçilen Asilhan Arslan'ı ziyaret ederek kendisini tebrik etti.

Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, demokratik bir seçim sonrası Arslan'ın başkan olarak seçildiğini ve yeni dönemde yapacakları çalışmalarla kentin ekonomisine en iyi katkıyı sunacaklarına inandığını söyledi.

"Bu makamlar alma makamı değil, bu makamlar verme makamı." diyen Hisarcıklıoğlu, Arslan ve ekibinin kente 4 yıl boyunca hizmet etmek noktasında önemli bir fırsat yakaladıklarını belirtti.

Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Bizler icra makamı değiliz, üyelerimizin sıkıntılarını gidermek için varız, bulunduğumuz şehirlerin ekonomisinin gelişmesi için belediyelerimizle, valiliklerimizle, kalkınma ajanslarıyla ve bakanlıklarla projeler yaparız. Bu bir bayrak yarışı, geçmişten bugüne ve geleceğe doğru gidiyor. Onun için bütün mesele hepimizin görevi bulunduğumuz şehri zenginleştirmek. Elazığ'da da müthiş bir potansiyel var. Elimizin altında çalışkan müteşebbis insanlar var. Eğer bunları iyi motive edebilirsek ve iyi yol gösterebilirsek bundan Elazığ kazanır, Türkiye kazanır."

Ziyarette, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, ETSO Yönetim Kurulu üyeleri ve iş adamları da yer aldı.

PARTNERBen olsam beni bırakmazdımBen olsam beni bırakmazdım
Mavi Marmara'nın 8. Yıldönümünde İstiklal Caddesi'nde yürüyüş (2)Mavi Marmara'nın 8. Yıldönümünde İstiklal Caddesi'nde yürüyüş (2)
"Vatanımızı düşünerek geleceği planlamamız lazım"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ ETSO TOBB

En Çok Okunan Haberler

Kuzey Irak'tan acı haber: 3 asker şehit oldu! TSK açıkladı

Kuzey Irak'tan acı haber: 3 asker şehit oldu! TSK açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya mitinginde müjde üstüne müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya mitinginde müjde üstüne müjde

Seyhan Şaşko ile görüntülenen Tuncay Şanlı 9 aylık hamile olan sevgilisi Melis Sayım'ı aldattı

Seyhan Şaşko ile görüntülenen Tuncay Şanlı 9 aylık hamile olan sevgilisi Melis Sayım'ı aldattı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Seçim iptal mi olacak? Anayasa Mahkemesi kararını verdi

Seçim iptal mi olacak? Anayasa Mahkemesi kararını verdi

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 31 Mayıs 2018 Süper Loto sonuçları

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 31 Mayıs 2018 Süper Loto sonuçları

NTV, Star TV, Kral TV BİM'e mi satılıyor? (Doğuş Yayın Grubu satılıyor mu?)

NTV, Star TV, Kral TV BİM'e mi satılıyor? (Doğuş Yayın Grubu satılıyor mu?)

Acı son! Yağmurdan kaçarken Azrail'e yakalandı

Acı son! Yağmurdan kaçarken Azrail'e yakalandı

Uber yasaklandı mı? UKOME'nin yeni kararları, Uber'i bitirecek

Uber yasaklandı mı? UKOME'nin yeni kararları, Uber'i bitirecek

Son dakika: Giresun'da PKK'lılarla sıcak temas! Bahoz ve Sorej kodlu Karadeniz sorumluları öldürüldü

Son dakika: Giresun'da PKK'lılarla sıcak temas! Bahoz ve Sorej kodlu Karadeniz sorumluları öldürüldü

Fatih Portakal, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'a dava açmaya hazırlanıyor

Fatih Portakal, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'a dava açmaya hazırlanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.