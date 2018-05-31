TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan ETSO'ya ziyaret

ELAZIĞ (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bizler icra makamı değiliz, üyelerimizin sıkıntılarını gidermek için varız, bulunduğumuz şehirlerin ekonomisinin gelişmesi için belediyelerimizle, valiliklerimizle, kalkınma ajanslarıyla ve bakanlıklarla projeler yaparız" dedi.

Beraberindeki heyetle kente gelen Hisarcıklıoğlu, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanlığına seçilen Asilhan Arslan'ı ziyaret ederek kendisini tebrik etti.

Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, demokratik bir seçim sonrası Arslan'ın başkan olarak seçildiğini ve yeni dönemde yapacakları çalışmalarla kentin ekonomisine en iyi katkıyı sunacaklarına inandığını söyledi.

"Bu makamlar alma makamı değil, bu makamlar verme makamı." diyen Hisarcıklıoğlu, Arslan ve ekibinin kente 4 yıl boyunca hizmet etmek noktasında önemli bir fırsat yakaladıklarını belirtti.

Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Bizler icra makamı değiliz, üyelerimizin sıkıntılarını gidermek için varız, bulunduğumuz şehirlerin ekonomisinin gelişmesi için belediyelerimizle, valiliklerimizle, kalkınma ajanslarıyla ve bakanlıklarla projeler yaparız. Bu bir bayrak yarışı, geçmişten bugüne ve geleceğe doğru gidiyor. Onun için bütün mesele hepimizin görevi bulunduğumuz şehri zenginleştirmek. Elazığ'da da müthiş bir potansiyel var. Elimizin altında çalışkan müteşebbis insanlar var. Eğer bunları iyi motive edebilirsek ve iyi yol gösterebilirsek bundan Elazığ kazanır, Türkiye kazanır."

Ziyarette, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, ETSO Yönetim Kurulu üyeleri ve iş adamları da yer aldı.

