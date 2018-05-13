Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, en güçlü hissiyatın annenin evladına, evladın da anneye duyduğu sevgi olduğunu belirterek, "Anneler hayatın kutup yıldızıdır. Hepimiz için en kutsal, en özel değerlerdir. Şuna inanıyorum ki yeryüzündeki en güçlü ve en saf sevgi onların kalbindedir." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, "Anneler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm annelerin anneler gününü kutladı.

Yeryüzündeki en güçlü ve en saf sevginin annelerin kalbinde olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Anneler hayatın kutup yıldızıdır. Hepimiz için en kutsal, en özel değerlerdir. Şuna inanıyorum ki yeryüzündeki en güçlü ve en saf sevgi onların kalbindedir. Anneler, kendi çocuklarıyla beraber aslında toplumun da geleceğini şekillendirenlerdir. O nedenle bir anlamda en büyük öğretmendir. Ailelerin temel direği annelerimizin elleri, iş dünyasında da üretimin ve bereketin adıdır. Girişimci annelerimiz, genç kızlarımız için bu alanda da en güzel rol modeldir."

