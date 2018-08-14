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TOBB ve TÜSİAD'DAN ORTAK AÇIKLAMA :

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 09:47 | Son Güncelleme

  "SON DÖNEMDE KARŞILAŞTIĞIMIZ FİNANSAL ZORLUKLARI MİLLETİMİZLE DAYANIŞMA İÇİNDE AŞACAĞIZ" Haber: Enver ALAS-İSTANBUL DHA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) ortak yazılı açıklamasında "Hükümetin açıkladığı ekonomik programın hedefleri ve alınmakta olan önlemlerin başarısı için iş dünyası azimle destek olmaya kararlıdır.

"SON DÖNEMDE KARŞILAŞTIĞIMIZ FİNANSAL ZORLUKLARI MİLLETİMİZLE DAYANIŞMA İÇİNDE AŞACAĞIZ"

Haber: Enver ALAS-İSTANBUL DHA
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) ortak yazılı açıklamasında "Hükümetin açıkladığı ekonomik programın hedefleri ve alınmakta olan önlemlerin başarısı için iş dünyası azimle destek olmaya kararlıdır. Son dönemde karşılaştığımız finansal zorlukları milletimizle dayanışma içinde aşacağız." denildi.
Açıklamada şöyle denildi:
TOBB ve TÜSİAD'ın gerçekleştirdiği istişareler sonrası ekonomik duruma ilişkin şu görüşler ön plana çıkmıştır:
“Hükümetin açıkladığı ekonomik programın hedefleri ve alınmakta olan önlemlerin başarısı için iş dünyası azimle destek olmaya kararlıdır. Son dönemde karşılaştığımız finansal zorlukları milletimizle dayanışma içinde aşacağız.
Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır ve bu süreçte reel sektörümüzün üretim ve istihdam kapasitesinin korunması son derece büyük önem arz etmektedir. Ülkemiz ekonomisinde gerek küresel gelişmeler, gerekse iç dinamiklerimiz nedeniyle hassas bir dönem içerisindeyiz. Bu durumun reel ekonomi üzerinde kalıcı bir etkiye neden olmaması için gerekli tedbirlerin gecikmeden alınması ve şu adımların atılması gerektiğine inanıyoruz:
-Merkez Bankası'nın dün sabah likidite yönetimi için attığı olumlu adımların yanısıra, kurun istikrara kavuşması için daha sıkı bir para politikasına geçilmesi,
-Sıkı para politikasını destekleyecek tasarruf tedbirlerini içeren maliye politikasının en kısa sürede açıklanması,
-Enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi için güven verici somut bir yol haritasının bir an önce hazırlanması,
-En önemli ekonomik partnerimiz olan Avrupa Birliği ile ilişkilerin yeniden olumlu çerçeveye kavuşturulması,
-ABD ve Türkiye'nin mevcut sorunların stratejik ortaklık çerçevesinde diplomasi yoluyla ve ivedilikle çözülmesi için çaba göstermeye devam etmesi. İş dünyası olarak, gerekli önlemlerin uygulanmasıyla, ekonomimizin yeniden dengelenerek sürdürülebilir büyüme sürecine süratle döneceğine inancımız tamdır.

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