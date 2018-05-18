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TOBB'da konsey seçimleri yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 16:15 | Son Güncelleme

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, TOBB Ticaret Odaları Konsey Başkanı seçildi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Odaları Konsey Başkanı seçildi.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, TOBB'un 74'üncü Genel Kurulunun ardından toplanan Ticaret Odaları Konseyi, başkan ve başkan yardımcılarını seçti.

Gürsel Baran, katılımcıların tamamının oyunu alarak Ticaret Odaları Konsey Başkanı olarak görevlendirildi. Baran, TOBB'a bağlı 57 ticaret odasını temsil edecek.

Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe ile Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım da başkan yardımcısı olarak seçildi.

Ticaret Odaları Konseyi, bağlı ticaret odalarından gelen konuları ele alarak teklif ve görüş şeklinde TOBB Yönetim Kurulu'na sunmak, iktisadi raporları, mevzuat değişikliklerine ilişkin kararları gözden geçirmek, temsil ettikleri odaların ve kesimin ekonomik sorunlarıyla ilgili araştırmalar yapmak, odaların koordinasyon ve gelişimlerini gözetmenin de aralarında yer aldığı görevleri yürütüyor.

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Anahtar Kelimeler:
ato ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran Ticaret Odaları Konseyi TOBB

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