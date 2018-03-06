TOÇ BİR SEN Genel Başkanı Öztürk:

Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ BİR SEN) Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, "15 Temmuz ve öncesinde 28 Şubat sürecinde Memur-Sen olarak duruşumuz hep net oldu. Hep ülkesinin yanında, milletinin yanında ve devletinin yanında bir duruş sergiledik." dedi.

Öztürk, Menteşe Öğretmenevi'nde düzenlenen programda TOÇ BİR SEN ailesinin 43 bin, Memur-Sen ailesinin ise bir milyon üye sayısını aştığını söyledi.

2010 yılında yapılan referandumun ardından toplu sözleşme hakkı elde ettikten sonra memurların özlük haklarında çok ciddi iyileşmeler yaşandığını belirten Öztürk, "Burada Memur-Sen'in farkını hep birlikte çok net bir şekilde gözlemliyoruz. 2010 öncesi ile 2010 sonrasını incelediğinizde bütün özlük haklarının yüzde 200’lere, yüzde 300’lere ulaşır bir şekilde kazanımlarımızı artırdığımızı net bir şekilde görürsünüz." ifadesini kullandı.

Öztürk, sadece ücret sendikacılığı yapmadıklarını, bir duruş sergileyerek duruş sendikacılığı yaptıklarını, dava için kurulan sendikanın ilk kurucularının kendilerine adam gibi durmayı öğrettiğini vurguladı.