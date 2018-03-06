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TOÇ BİR SEN Genel Başkanı Öztürk:

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2018 00:45 | Son Güncelleme

"15 Temmuz ve öncesinde 28 Şubat sürecinde Memur-Sen olarak duruşumuz hep net oldu. Hep ülkesinin yanında, milletinin yanında ve devletinin yanında bir duruş sergiledik”

Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ BİR SEN) Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, "15 Temmuz ve öncesinde 28 Şubat sürecinde Memur-Sen olarak duruşumuz hep net oldu. Hep ülkesinin yanında, milletinin yanında ve devletinin yanında bir duruş sergiledik." dedi.

Öztürk, Menteşe Öğretmenevi'nde düzenlenen programda TOÇ BİR SEN ailesinin 43 bin, Memur-Sen ailesinin ise bir milyon üye sayısını aştığını söyledi.

2010 yılında yapılan referandumun ardından toplu sözleşme hakkı elde ettikten sonra memurların özlük haklarında çok ciddi iyileşmeler yaşandığını belirten Öztürk, "Burada Memur-Sen'in farkını hep birlikte çok net bir şekilde gözlemliyoruz. 2010 öncesi ile 2010 sonrasını incelediğinizde bütün özlük haklarının yüzde 200’lere, yüzde 300’lere ulaşır bir şekilde kazanımlarımızı artırdığımızı net bir şekilde görürsünüz." ifadesini kullandı.

Öztürk, sadece ücret sendikacılığı yapmadıklarını, bir duruş sergileyerek duruş sendikacılığı yaptıklarını, dava için kurulan sendikanın ilk kurucularının kendilerine adam gibi durmayı öğrettiğini vurguladı.

"Birilerinin yerli iş birlikçileri Türkiye'nin ayağına pranga vurmaya çalışıyor." diyen Öztürk, şöyle konuştu:

"Küresel emperyalistleri anlıyoruz. Türkiye artık eski ruhuna bürünmüş, bölgenin ağabeyi, hamisi konumunda ilerliyor. Cumhurbaşkanımız, bu ülkenin çıkarları için ülke ülke dolaşıyor. Ülkemizin sınırlarını tehdit eden terör örgütü ile bir taraftan mücadele ediyoruz, biz burada bunu hissetmiyoruz bile. İşte bunu hazmedemeyenler var. Küresel iş birlikçileri anlıyoruz ama yerli iş birlikçileri buradan kınamadan geçemeyeceğim."

Türkiye'nin güçlenerek büyümeye devam edeceğini kaydeden Hüseyin Öztürk, "Hiç kimse bu büyümenin önüne geçemeyecek. Suriyeli mültecilerin bu ülkeye 4 yıllık maliyeti 8 milyar dolar. Peki bu ülkede yapmaya çalıştıkları darbeciklerin maliyeti ne? 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin maliyeti 17 milyar dolar. Gezi Parkı'nın bir aylık maliyeti 151 milyar dolar. 28 Şubat postmodern darbenin maliyeti 390 milyar dolar." değerlendirmesinde bulundu.

Programda, Zeytin Dalı Harekatı şehitleri için dua edildi.

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Muğla TOÇ BİR SEN Genel Başkanı Hüseyin Öztürk

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