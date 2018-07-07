Tofaş’ın 5’inci Sürdürülebilirlik Raporu

İSTANBUL (AA) - Türkiye otomotiv sektörünün öncü kuruluşu Tofaş, 5’inci Sürdürülebilirlik Raporu’na göre, geçen yıl 384 bin araç üretimiyle sektör liderliğini korurken, sürdürülebilirlik performansını da ileri taşımaya devam etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl ürettiği 384 bin araçla Türkiye'nin otomotiv sanayi üretiminin yüzde 23’ünü gerçekleştirerek Türkiye üretim lideri olan Tofaş, endüstriyel çalışmalarının yanında sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda da faaliyetlerine devam ediyor.

2017 yılında da çevre yönetimine yönelik enerji verimliliği, iş sağlığı ve güvenliği gibi kollarda çalışmalarını sürdüren Tofaş, 5’inci Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Türk otomotiv sanayisinde “Sürdürülebilirlik Raporu” yayınlayan ilk otomotiv üreticisi olan Tofaş, bu yıl raporunu ilk kez interaktif bir yapıyla yayınladı.

Şirket performans verilerini 2013 yılından itibaren karşılaştırmalı olarak inceleme fırsatı sunan rapor, çağın en önemli sorunları arasında yer alan enerji verimliliği ve yönetimi konusunda istikrarlı olarak faaliyetlerini sürdüren Tofaş’ın, 2017 yılında gerçekleştirilen toplam 244 milyon liralık Ar-Ge harcamalarının 25 milyon TL’lik kısmını emisyon azaltımı projelerine ayırdığını gösteriyor.