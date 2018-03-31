İSTANBUL (AA) -

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD), 4 Mart'ta Antalya'da düzenlenen 13. Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu Fetih Koşusu'nda toplanan 251 bin 775 lira ile 53 akülü tekerlekli sandalye alıp, ihtiyaç sahibi engellilere dağıttı.

Ataköy'deki TOFD Genel Merkezi'nde düzenlenen dağıtım töreninde konuşan dernek başkanı Ramazan Baş, koşuda beşi tekerlekli sandalyeli olmak üzere, toplamda 155 koşucunun 10 kilometrelik parkuru tamamladığını söyledi.

Koşu sırasında 251 bin 775 lira bağış topladıklarını ifade eden Baş, "Bu bağışlarla 53 akülü tekerlekli sandalye alıp, ihtiyaç sahibi engelli bireylerin özgürlüğe kavuşmasını sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca, 8 akülü tekerlekli sandalye de alınıp ihtiyaç sahiplerine verilecek." dedi.

- "Özgürlüğümün farkına vardım"

Törende akülü tekerlekli sandalyesine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan 21 yaşındaki Nilüfer Fatma Gökçe, hem bağış yapanlara hem koşanlara teşekkür etti.

Üç katlı binada oturduğunu, evine inip çıkmakta zorlandığını dile getiren Gökçe,

"Özgürlüğümün farkına vardım. Derneğe çok teşekkür ediyorum. Büyük bir özgürlüğü bize bahşettiler. Bu sayede istediğim alışveriş merkezine, parka, arkadaşlarımla buluşmaya gidebilirim. Normal sandalyeyle biri sürmeden zar zor gidebiliyordum, bir yere kadar gücüm vardı. Başkalarına yük olmayı sevmiyorum." diye konuştu.