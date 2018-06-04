TOGEM-DER'in iftar programı

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Çocukların ihmal ve istismardan korunması noktasında hükümet olarak Sayın Cumhurbaşkanımız'ın liderliğinde sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyoruz. Çocuk istismarında en önemli olan istismarın tamamen önlenmesidir. Bunun için bakanlık olarak sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle koruyucu ve önleyici hizmetlere büyük önem veriyoruz." dedi. Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) tarafından İstanbul Ataşehir Sheraton Otel'de düzenlenen iftar yemeğinde konuşan Kaya, "Çocuklar bizim geleceğimiz.

Çocuklarımızın yüzündeki her tebessüm bu ülkenin umudu.

Bu umudu hep birlikte yaşatmaya, çocuklarımızı en iyi şekilde geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz.

Çocuklarımız istikbalimizin teminatıdır.

Çocuklarımız için verilen her emeği, her çabayı yürekten destekliyorum." ifadelerini kullandı. Kaya, bir ülkenin ekonomik gelişmişliğinin yanında mutlu birey ve güçlü aile yapısına da sahip olmasının son derece önemli olduğunu belirterek, bu yapının temel unsurlarından birinin, çocuğa verilen önem ve değer olduğuna dikkati çekti.

Bakan Kaya, şunları kaydetti: "Günümüzde bilişim ve iletişim araçlarının yaygınlaşması hayatımızı kolaylaştırmak kadar, yeni tehdit alanlarını da beraberinde getiriyor. Bugün dünden farklı bir hayatı yaşıyoruz.

Bu hızlı değişimin olumsuzluklarına karşı bireyi, aileyi ve toplumu korumak, aynı zamanda güçlendirmek durumundayız. Elbette bu olumsuzluklara karşı öncelikle korunmaya ihtiyacı olan kesimlerin başında çocuklarımız geliyor. Çocukların ihmal ve istismardan korunması noktasında hükümet olarak Sayın Cumhurbaşkanımız'ın liderliğinde sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyoruz. Çocuk istismarında en önemli olan istismarın tamamen önlenmesidir. Bunun için bakanlık olarak sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle koruyucu ve önleyici hizmetlere büyük önem veriyoruz." Koruyucu ve önleyici hizmetlerin başında eğitim faaliyetlerinin geldiğini ifade eden Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocuk istismarının önlenmesinde mahremiyet bilincinin önemli olduğunu düşünüyoruz.

Bu yıl içerisinde yatılı kuruluş personeli, sosyal yardım alan ailelerde, evde bakım desteği alan ailelerimizden ve sosyal ekonomik destekle desteklediğimiz ailelerimize bu eğitimleri verdik. Ayrıca, tüm meslek grubu çalışanları için, çocuk istismarının tespiti, kanuni bildirim zorunluluğu, yapılacak müdahaleler ve izleme sürecine yönelik eğitimler de düzenliyoruz.

Örgün eğitime devam eden öğrencilerin tamamına kişisel sınırların korunması eğitimleri verilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığımız ile işbirliği içinde çalışmalar yürütüyoruz."