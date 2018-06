TOGEM-DER'in iftar programı

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Çocukların ihmal ve istismardan korunması noktasında hükümet olarak Sayın Cumhurbaşkanımız'ın liderliğinde sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyoruz. Çocuk istismarında en önemli olan istismarın tamamen önlenmesidir. Bunun için bakanlık olarak sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle koruyucu ve önleyici hizmetlere büyük önem veriyoruz." dedi.

Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) tarafından İstanbul Ataşehir Sheraton Otel'de düzenlenen iftar yemeğinde konuşan Kaya, "Çocuklar bizim geleceğimiz.

Çocuklarımızın yüzündeki her tebessüm bu ülkenin umudu.

Bu umudu hep birlikte yaşatmaya, çocuklarımızı en iyi şekilde geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz.

Çocuklarımız istikbalimizin teminatıdır.

Çocuklarımız için verilen her emeği, her çabayı yürekten destekliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaya, bir ülkenin ekonomik gelişmişliğinin yanında mutlu birey ve güçlü aile yapısına da sahip olmasının son derece önemli olduğunu belirterek, bu yapının temel unsurlarından birinin, çocuğa verilen önem ve değer olduğuna dikkati çekti.