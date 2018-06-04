TOGEM-DER'in iftar programı

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Çocukların ihmal ve istismardan korunması noktasında hükümet olarak Sayın Cumhurbaşkanımız'ın liderliğinde sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyoruz. Çocuk istismarında en önemli olan istismarın tamamen önlenmesidir. Bunun için bakanlık olarak sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle koruyucu ve önleyici hizmetlere büyük önem veriyoruz." dedi.
Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) tarafından İstanbul Ataşehir Sheraton Otel'de düzenlenen iftar yemeğinde konuşan Kaya, "Çocuklar bizim geleceğimiz.
Çocuklarımızın yüzündeki her tebessüm bu ülkenin umudu.
Bu umudu hep birlikte yaşatmaya, çocuklarımızı en iyi şekilde geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz.
Çocuklarımız istikbalimizin teminatıdır.
Çocuklarımız için verilen her emeği, her çabayı yürekten destekliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaya, bir ülkenin ekonomik gelişmişliğinin yanında mutlu birey ve güçlü aile yapısına da sahip olmasının son derece önemli olduğunu belirterek, bu yapının temel unsurlarından birinin, çocuğa verilen önem ve değer olduğuna dikkati çekti.
Bakan Kaya, şunları kaydetti:
"Günümüzde bilişim ve iletişim araçlarının yaygınlaşması hayatımızı kolaylaştırmak kadar, yeni tehdit alanlarını da beraberinde getiriyor. Bugün dünden farklı bir hayatı yaşıyoruz.
Bu hızlı değişimin olumsuzluklarına karşı bireyi, aileyi ve toplumu korumak, aynı zamanda güçlendirmek durumundayız. Elbette bu olumsuzluklara karşı öncelikle korunmaya ihtiyacı olan kesimlerin başında çocuklarımız geliyor. Çocukların ihmal ve istismardan korunması noktasında hükümet olarak Sayın Cumhurbaşkanımız'ın liderliğinde sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyoruz. Çocuk istismarında en önemli olan istismarın tamamen önlenmesidir.
Bunun için bakanlık olarak sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle koruyucu ve önleyici hizmetlere büyük önem veriyoruz."
Koruyucu ve önleyici hizmetlerin başında eğitim faaliyetlerinin geldiğini ifade eden Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Çocuk istismarının önlenmesinde mahremiyet bilincinin önemli olduğunu düşünüyoruz.
Bu yıl içerisinde yatılı kuruluş personeli, sosyal yardım alan ailelerde, evde bakım desteği alan ailelerimizden ve sosyal ekonomik destekle desteklediğimiz ailelerimize bu eğitimleri verdik. Ayrıca, tüm meslek grubu çalışanları için, çocuk istismarının tespiti, kanuni bildirim zorunluluğu, yapılacak müdahaleler ve izleme sürecine yönelik eğitimler de düzenliyoruz.
Örgün eğitime devam eden öğrencilerin tamamına kişisel sınırların korunması eğitimleri verilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığımız ile işbirliği içinde çalışmalar yürütüyoruz."
"Çocuk istismarlarında en temel sorunlardan biri de, bu müessif olayın farkedilmesinde güçlük yaşanmasıdır." diyen Bakan Kaya, "Bunun için bakanlığımızın yeni programı Aile ve Sosyal Destek Programımızı (ASDEP) önemli buluyoruz. ASDEP ile hane ziyaretleri gerçekleştiriyoruz.
Bu ziyaretlerde ihmal ve istismar konusunda risk haritalarını oluşturmayı hedefliyoruz.
ALO 183 Sosyal Destek Hattımız ile de 7 gün 24 saat ücretsiz olarak ihbarlar alıyor, anında müdahale ve destek imkanı sağlıyoruz. Çocuklarımızın mutlu bir yaşam sürmesi, gelişimlerini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmeleri için hep birlikte dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.
- "Çocuk İzlem Merkezleri"
Çocuk mağdurların kolluğa müracaatı, ifade alma, adli tıp ve sağlık muayeneleri ile adli soruşturma süreçlerinde örselenmelerini önlemek üzere Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı işbirliğinde Çocuk İzlem Merkezleri oluşturduklarını anımsatan Kaya, sözlerini şöyle tamamladı:
"Çocuk İzlem Merkezlerinde, savcı, doktor, sosyal hizmet uzmanı ve psikolog eliyle bütün işlemler tek seferde gerçekleştirilerek çocuğun ikincil örselenmesinin önüne geçilmektedir.
Çocuk İzlem Merkezleri (ÇİM) bu anlamda atılmış önemli bir adımdır. Çocuk İzlem Merkezlerini 81 ilde aktif hale getirmek için ilgili Bakanlıklarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İşte bugün sizler de verdiğiniz bağışlarla İstanbul'da bir yeni Çocuk İzlem Merkezi'nin daha kurulmasına vesile olacaksınız. Bağış yapan destek olan tüm hayırseverlerden Allah razı olsun. Çocuğun aile yanında desteklenmesi gereken durumlarda ise yine Bakanlığımıza bağlı gündüzlü hizmet veren Sosyal Hizmet Merkezleri bünyesinde Çocuk Destek Birimleri ile çocuğun sosyal hayata uyumu, okula devamı, aile desteği gibi hizmetleri yürütüyoruz.
Çocuk Destek Merkezlerimiz 36 ilimizde 66'yı geçmiş durumda. Bu merkezlerde çocuğun ihtiyaçlarına uygun eğitim, sağlık ve sosyal destek hizmetleri veriliyor.
Nihai amacımız çocuklarımızın rehabilitasyon sürecinin ardından yaşamını normal bir şekilde sürdürmesi ve toplumla bütünleşerek geleceğe güvenle bakabilmesini sağlamaktır."
Konuşmaların ardından Emine Erdoğan, Bakan Kaya ve TOGEM-DER Başkanı Saadet Gülbaran, projeye bağışta bulunan katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
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