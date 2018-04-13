Togo'da muhalefetin gösterisine polis müdahalesi

Batı Afrika ülkesi Togo'da hükümetin, siyasi diyalog sürecine aykırı olacağı gerekçesiyle muhalefetin protesto gösterilerine izin vermediği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, 14 partiden oluşan muhalefet koalisyonu, hükümetin devlet başkanlığı görev süresi değişikliğine ilişkin girişimini protesto etmek için 4 gün boyunca gösteri yapmak istedi.

Başkent Lome'de düzenlenen gösterilere polis müdahalesi sırasında çıkan olaylarda 25 kişi yararlandı, çok sayıda kişi tutuklandı.

Bölge Yönetimi Bakanı Payandowa Boukpessi, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin, Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo’nun arabuluculuğuyla 3 aydır yürüttüğü siyasi diyaloğu sekteye uğratacak herhangi bir eyleme izin vermeyeceğini belirtti.

Boukpessi, sürecin sekteye uğramaması adına gösterilerin durdurulması gerektiğini kaydetti.

Muhalefet Koalisyonu Sözcüsü Jean Pierre Fabre ise protestonun yasal hak olduğunu ve hükümetin bu hakkı engellemeyeceğini söyledi.

Fabre, jandarmanın kendisine suikast girişiminde bulunduğunu ileri sürerek, bununla ilgili şikayette bulunacağını dile getirdi.