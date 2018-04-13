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Togo'da muhalefetin gösterisine polis müdahalesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 19:16 | Son Güncelleme

Hükümet, 14 partiden oluşan muhalefet koalisyonunun protesto gösterilerine, diyalog sürecine aykırı olacağı gerekçesiyle izin vermedi - Başkent Lome'de düzenlenen gösterilere polisin müdahalesi sırasında 25 kişi yararlandı, çok sayıda kişi tutuklandı

Batı Afrika ülkesi Togo'da hükümetin, siyasi diyalog sürecine aykırı olacağı gerekçesiyle muhalefetin protesto gösterilerine izin vermediği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, 14 partiden oluşan muhalefet koalisyonu, hükümetin devlet başkanlığı görev süresi değişikliğine ilişkin girişimini protesto etmek için 4 gün boyunca gösteri yapmak istedi.

Başkent Lome'de düzenlenen gösterilere polis müdahalesi sırasında çıkan olaylarda 25 kişi yararlandı, çok sayıda kişi tutuklandı.

Bölge Yönetimi Bakanı Payandowa Boukpessi, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin, Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo’nun arabuluculuğuyla 3 aydır yürüttüğü siyasi diyaloğu sekteye uğratacak herhangi bir eyleme izin vermeyeceğini belirtti.

Boukpessi, sürecin sekteye uğramaması adına gösterilerin durdurulması gerektiğini kaydetti.

Muhalefet Koalisyonu Sözcüsü Jean Pierre Fabre ise protestonun yasal hak olduğunu ve hükümetin bu hakkı engellemeyeceğini söyledi.

Fabre, jandarmanın kendisine suikast girişiminde bulunduğunu ileri sürerek, bununla ilgili şikayette bulunacağını dile getirdi.

Hükümetin muhaliflere karşı sert politikalar yürüttüğünü öne süren Fabre, bunun diyalog süreciyle bağdaşmayacağını ifade etti.

- Siyasi krizin arka planı

Hükümet, devlet başkanlığı seçimlerinde iki dönem sınırlamasını kaldırmak amacıyla anayasada değişiklik yapmak istiyor.

Sınırlamanın korunmasını isteyen muhalefet, ülke çapında gösteriler düzenliyor. Muhalefet, ağustos ayından bu yana devam eden gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında çıkan olaylarda 16 kişinin öldüğünü ve yüzlerce kişinin yaralandığını iddia ediyor.

Hükümetin geçen hafta ülkedeki siyasi krize son vermek için diyalog süreci başlatılacağını duyurmasına rağmen muhalefet, Devlet Başkanı Faure Gnassingbe'nin görevini bırakması için elinden geleni yapacağını açıklamıştı.

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