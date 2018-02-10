HABER

Togo'dan Zeytin Dalı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ | 10.02.2018 19:39 | Son Güncelleme

Ülkede Türk ordusunun zaferi için Türkçe, Arapça ve İngilizce dua edildi

Batı Afrika ülkesi Togo’da Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıya ulaşması için 3 dilde dua edildi.

Sokode ilindeki 600 kişilik bir okulun müdürü olan Muhammed Canili, öğrencileri ve aileleriyle Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıya ulaşması için dua etti.

Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerde yapılan duada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin zaferi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başarısı ile Müslümanlar arasında birlik ve beraberliğin sağlanmasına yönelik temenniler dile getirildi.

Canili, duanın ardından kesilen kurbanın etinin 150 haneye dağıtıldığını belirtti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dua Recep Tayyip Erdoğan togo Türk askeri Zafer Zeytin Dalı Harekatı

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de son dakika kahreden haber! Askeri helikopter düştü, şehitler ve yaralılar var

Afrin'de son dakika kahreden haber! Askeri helikopter düştü, şehitler ve yaralılar var

Adnan Oktar'ı yakan rapor: Genç kızlar cinsel meta olarak kullanılıyor!

Adnan Oktar'ı yakan rapor: Genç kızlar cinsel meta olarak kullanılıyor!

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ilginç görüntü

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ilginç görüntü

Rusya'dan sürpriz Afrin çıkışı

Rusya'dan sürpriz Afrin çıkışı

Sınıfta skandal görüntü! Sosyal medya bunu konuşuyor

Sınıfta skandal görüntü! Sosyal medya bunu konuşuyor

Böylesi görülmedi; her yeri açıldı

Böylesi görülmedi; her yeri açıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Yıldırım: Türkiye'ye kafa tutanlar bu sese kulak versin

Başbakan Yıldırım: Türkiye'ye kafa tutanlar bu sese kulak versin

Gazi Meclis’te 15 Temmuz gecesi yaşananlar anlatıldı

Gazi Meclis’te 15 Temmuz gecesi yaşananlar anlatıldı

Nizip’te pırlanta mağazası açıldı

Nizip’te pırlanta mağazası açıldı

Afrin'den bir acı haber daha! Şehit ve yaralılar var

Afrin'den bir acı haber daha! Şehit ve yaralılar var

Burhaniye'de zeytinlikleri kır bekçileri koruyor

Burhaniye'de zeytinlikleri kır bekçileri koruyor

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Askerimiz savaşı İslam ahlakına göre yapıyor (2)

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Askerimiz savaşı İslam ahlakına göre yapıyor (2)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.