Togo'dan Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Batı Afrika ülkesi Togo’da Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıya ulaşması için 3 dilde dua edildi.
Sokode ilindeki 600 kişilik bir okulun müdürü olan Muhammed Canili, öğrencileri ve aileleriyle Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıya ulaşması için dua etti.
Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerde yapılan duada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin zaferi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başarısı ile Müslümanlar arasında birlik ve beraberliğin sağlanmasına yönelik temenniler dile getirildi.
Canili, duanın ardından kesilen kurbanın etinin 150 haneye dağıtıldığını belirtti.
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