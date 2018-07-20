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Tohma Çayı'nda erkek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 15:36 | Son Güncelleme

Tohma Çayı'nda erkek cesedi bulundu

Malatya'nın Darende ilçesindeki Tohma Çayı'nda erkek cesedi bulundu.

Hacılar Mahallesi'nden geçen Tohma Çayı yakınlarında dolaşan bir vatandaş, suda erkek cesedi görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Büyükşehir Belediye İtfaiyesi Sualtı Grup Amirliği ekipleri, çayın suyunu Hacılar Hidroelektrik Santrali havuzu ve sulama kanalına yönlendirdi.

İki kaya arasına sıkışan ceset, ekiplerin yaklaşık 2,5 saatlik çalışması sonucu çıkarıldı.

Yirmili yaşlarda bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morguna gönderildi.

Polise ihbarda bulunan Hasan Akbaş, AA muhabirine, suda çürümeye yüz tutmuş bir ceset gördüğünü ve durumu hemen yetkililere bildirdiğini söyledi.

Cenazenin bir süre önce bölgede kaybolan gence ait olduğunu düşündüklerini belirten Akbaş, kayıp gencin eşyalarının da daha önce çayın yakınlarında bulunduğunu kaydetti.

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Darende erkek cesedi Malatya Tohma Çayı

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