Tohma Çayı'nda erkek cesedi bulunması

Malatya'nın Darende ilçesindeki Tohma Çayı'nda bulunan erkek cesedinin, 5 ay önce kaybolan 21 yaşındaki Selim Can Kelici'ye ait olduğu belirlendi.
Tohma Çayı'nda 20 Temmuz'da bulunan ceset ilk olarak Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına gönderildi. Burada yapılan incelemede cesedin kime ait olduğunun belirlenememesi üzerine ceset Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Burada aileden alınan DNA örneğiyle cesetten alınan DNA ile örtüşmesi sonucu cesedin ilçede 15 Mart'ta evinden çıkıp bir daha geri dönmeyen 21 yaşındaki Kelici'ye ait olduğu tespit edildi.
Kelici'nin cesedi işlemlerin ardından ilçeye getirilerek Çarşı Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanında toprağa verildi.
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