Tok tutan lezzet ceviz ezmesi

BİLAL ALTIOK - Teke yöresinin başkenti Burdur'da asırlardır yapılan ve lezzeti yurt çapında bilinen ceviz ezmesi, tok tutttuğu için özellikle sahurun vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Hiçbir katkı maddesi olmadan hazırlanan, içeriğinde sadece ceviz, irmik ve şeker bulunan, hafif olmasıyla da çok sevilen ceviz ezmesi, sahurda tüketildiğinde tok tutuyor, ceviz ve şeker içerdiği nedeniyle de enerji veriyor.

Türk Patent Enstitüsünün 2008'de Coğrafi İşaret Tescil Belgesi verdiği ceviz ezmesinin, ramazanda satışları büyük ölçüde artıyor.

Püf noktasının Burdur şekeri ile şerbetinin hazırlanması ve bakır kazanlarda karıştırılarak yapılması olan ceviz ezmesi, ününü ve lezzetini asırlardır koruyor.

Burdur Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Recep Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ceviz ezmesinin sadece Burdur'da üretildiğini, Burdur'a özgü geleneksel özel bir tatlı olduğunu vurguladı.

Ceviz ezmesinin mazisinin asırlar öncesine dayandığını ifade eden Kalkan, "Ceviz ezmesi ramazanda ve bayramlarda daha fazla tüketiliyor. Soframızda her zaman bulundururuz, misafirlerimize de ikram ederiz. Herkesin tüketebileceği doğal, cevizin, şekerin ve irmiğin birleştiği güzel bir tatlı." dedi.