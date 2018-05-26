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Tok tutan lezzet ceviz ezmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 11:58 | Son Güncelleme

Teke yöresinin başkenti Burdur'da asırlardır yapılan, lezzeti yurt çapında bilinen, yağ ve katkı maddesi içermeyen ceviz ezmesi, tok tuttuğu için özellikle sahurda tüketiliyor - Burdur Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Recep Kalkan: - "Ceviz ezmesi ramazanda ve bayramda daha fazla tüketiliyor. Herkesin tüketebileceği doğal, cevizin, şekerin ve irmiğin birleştiği güzel bir tatlı" - Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik: - "Aylık ceviz ezmesi satışı normal şartlarda 15 ton civarında gerçekleşirken ramazan ayının sonunda bu sayının yaklaşık 20 tonu bulacağını düşünüyoruz. Tok tutucu özelliğinden dolayı daha çok sahurda tüketiliyor"

BİLAL ALTIOK - Teke yöresinin başkenti Burdur'da asırlardır yapılan ve lezzeti yurt çapında bilinen ceviz ezmesi, tok tutttuğu için özellikle sahurun vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Hiçbir katkı maddesi olmadan hazırlanan, içeriğinde sadece ceviz, irmik ve şeker bulunan, hafif olmasıyla da çok sevilen ceviz ezmesi, sahurda tüketildiğinde tok tutuyor, ceviz ve şeker içerdiği nedeniyle de enerji veriyor.

Türk Patent Enstitüsünün 2008'de Coğrafi İşaret Tescil Belgesi verdiği ceviz ezmesinin, ramazanda satışları büyük ölçüde artıyor.

Püf noktasının Burdur şekeri ile şerbetinin hazırlanması ve bakır kazanlarda karıştırılarak yapılması olan ceviz ezmesi, ününü ve lezzetini asırlardır koruyor.

Burdur Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Recep Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ceviz ezmesinin sadece Burdur'da üretildiğini, Burdur'a özgü geleneksel özel bir tatlı olduğunu vurguladı.

Ceviz ezmesinin mazisinin asırlar öncesine dayandığını ifade eden Kalkan, "Ceviz ezmesi ramazanda ve bayramlarda daha fazla tüketiliyor. Soframızda her zaman bulundururuz, misafirlerimize de ikram ederiz. Herkesin tüketebileceği doğal, cevizin, şekerin ve irmiğin birleştiği güzel bir tatlı." dedi.

Kalkan, ceviz ezmesinin ramazanda ve bayramlarda satışının arttığına işaret ederek, iftar sofralarında ikram edildiğini, toplu yemek organizasyonlarında servis edildiğini belirtti.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik de ceviz ezmesinin coğrafi işaret belgesi alınmadan önce yeterince tanınmadığı için satış oranlarının düşük olduğunu, belge alındıktan sonra ticaret odası tarafından tanıtım faaliyetleri yapılarak bu oranın arttırıldığını ifade etti.

Ramazanda ise normal aylara göre yaklaşık yüzde 25'lik artış bulunduğunu kaydeden Keyik, "Aylık ceviz ezmesi satışı normal şartlarda 15 ton civarında gerçekleşirken ramazan ayının sonunda bu sayının yaklaşık 20 tonu bulacağını düşünüyoruz. Tok tutucu özelliğinden dolayı daha çok sahurda tüketiliyor. Ayrıca Burdur'a gelen her ziyaretçi hediyelik olarak giderken yanında mutlaka ceviz ezmesi götürür." diye konuştu.

İmalatçı Fatma Çağlar, şunları söyledi:

"Öncelikle cevizimizi rondoda belli bir seviyeye kadar çekiyoruz, çok ince çekilmemesi gerekiyor. Ardından birebir ölçülerinde su ve şekeri kaynatıyoruz. Şerbetimiz kaynadıktan sonra irmik, şerbet ve cevizi bakır bir tencerenin içinde karıştırıyoruz. Hızlı şekilde karıştırdıktan sonra tatlımızı tepsimize döküyoruz. İçinde hava kalmaması için tepsiyi sağa sola sallıyoruz ve kurumaya bırakıyoruz."

Bu karışımın bir süre kuruduktan sonra servise hazır hale geldiğini vurgulayan Çağlar, hazırlanması kolay bir tatlı olduğu için kadınların evlerinde de yapabileceğini, ceviz ezmesinin ramazanda ve özel günlerde servis edebilecek leziz bir tatlı olduğuna dikkati çekti.

İşletmeci Yusuf Tortop, ceviz ezmesinin sahurda tüketildiği zaman insanı tok tuttuğunu, orucun daha rahat tutulmasını sağladığını dile getirdi.

Vatandaşların ramazan ayında yöresel ürünleri tüketmeye ağırlık verdiğini, ceviz ezmesinin de iftar sofralarına renk kattığını anlatan Tortop, "Ceviz ezmesinin 5-6 çeşidini üretmekteyiz. Küçük ambalajlı paketlerde olanı var, klasik ceviz ezmesi, irmiksiz ve çikolatalı ceviz ezmemiz var. Ürünü çeşitlendirerek satışlarını yapmaktayız." diye konuştu.

İşletmeci Betül Arı da klasik ceviz ezmesinin bir kilogramını 25 liraya sattığını, ramazan ayında satışlarının yoğunlaştığını kaydetti.

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Burdur ceviz ezmesi Ramazan yöresel tatlı

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