Tokat iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

2018 Ramazan geldi, hoşgeldi! Uzun zamandır yolları gözlenen onbir ayın sultanı, 16 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. Tokat, Ramazan ayını, 15 Mayıs Salı günü cemaatle kılacakları ilk teravih namazı ile karşılayacaklar. Oruc farizasını yerine getirmek isteyenler, Tokat imsak vakti ve Tokat iftar vakti nedir merak ediyorlar. Bunun için Google'da Tokat Ramazan imsakiyesi araması yapıyorlar. Tokat, imsakiyeye göre ilk oruç için imsak vakti 3.25 iken iftar saati ise 19.50 olarak gözüküyor. Diyanetin takvimine göre hazırlanmış Ramazan imsakiyesi haberimizde. İşte imsak ve iftar saatlerini takip edebileceğiniz Tokat Ramazan imsakiyesi 2018...

TOKAT RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:25 05:10 12:36 16:29 19:50 21:27 2 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:24 05:09 12:36 16:30 19:51 21:29 3 18 Mayıs 2018 Cuma 03:23 05:08 12:36 16:30 19:52 21:30 4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:21 05:08 12:36 16:30 19:53 21:32 5 20 Mayıs 2018 Pazar 03:20 05:07 12:36 16:31 19:54 21:33 6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:19 05:06 12:36 16:31 19:55 21:34 7 22 Mayıs 2018 Salı 03:17 05:05 12:36 16:31 19:56 21:36 8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:16 05:04 12:37 16:31 19:57 21:37 9 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:15 05:04 12:37 16:32 19:57 21:38 10 25 Mayıs 2018 Cuma 03:14 05:03 12:37 16:32 19:58 21:40 11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:13 05:02 12:37 16:32 19:59 21:41 12 27 Mayıs 2018 Pazar 03:11 05:02 12:37 16:32 20:00 21:42 13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:10 05:01 12:37 16:33 20:01 21:44 14 29 Mayıs 2018 Salı 03:09 05:01 12:37 16:33 20:02 21:45 15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:08 05:00 12:37 16:33 20:02 21:46 16 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:07 05:00 12:37 16:34 20:03 21:47 17 01 Haziran 2018 Cuma 03:06 04:59 12:38 16:34 20:04 21:48 18 02 Haziran 2018 Cumartesi 03:06 04:59 12:38 16:34 20:05 21:49 19 03 Haziran 2018 Pazar 03:05 04:58 12:38 16:34 20:05 21:50 20 04 Haziran 2018 Pazartesi 03:04 04:58 12:38 16:35 20:06 21:51 21 05 Haziran 2018 Salı 03:03 04:58 12:38 16:35 20:07 21:52 22 06 Haziran 2018 Çarşamba 03:03 04:58 12:38 16:35 20:07 21:53 23 07 Haziran 2018 Perşembe 03:02 04:57 12:39 16:35 20:08 21:54 24 08 Haziran 2018 Cuma 03:02 04:57 12:39 16:36 20:09 21:55 25 09 Haziran 2018 Cumartesi 03:01 04:57 12:39 16:36 20:09 21:56 26 10 Haziran 2018 Pazar 03:01 04:57 12:39 16:36 20:10 21:57 27 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:00 04:57 12:39 16:36 20:10 21:58 28 12 Haziran 2018 Salı 03:00 04:56 12:40 16:37 20:11 21:58 29 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:00 04:56 12:40 16:37 20:11 21:59 30 14 Haziran 2018 Perşembe 02:59 04:56 12:40 16:37 20:12 22:00

ORUCA NİYET NE ZAMAN, NASIL EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır. Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).