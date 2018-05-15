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Tokat iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 00:11 | Son Güncelleme

Tokat Ramazan imsakiyesi haberimizde. 16 Mayıs Çarşamba günü tutulacak ilk oruç ve sonrası için Tokatlılar, imsak ve iftar vakitleri kaçta öğrenmek istiyorlar. Böylece sahura ne zaman kalkmaları gerektiğini tespit edebilecekler. Diyanet tarafından hazırlanan Tokat Ramazan imsakiyesi haberimizde. Böylece Tokat imsak ve iftar saatlerini takip edebilirsiniz. İşte Tokat Ramazan imsakiyesi 2018...

Tokat iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

2018 Ramazan geldi, hoşgeldi! Uzun zamandır yolları gözlenen onbir ayın sultanı, 16 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. Tokat, Ramazan ayını, 15 Mayıs Salı günü cemaatle kılacakları ilk teravih namazı ile karşılayacaklar. Oruc farizasını yerine getirmek isteyenler, Tokat imsak vakti ve Tokat iftar vakti nedir merak ediyorlar. Bunun için Google'da Tokat Ramazan imsakiyesi araması yapıyorlar. Tokat, imsakiyeye göre ilk oruç için imsak vakti 3.25 iken iftar saati ise 19.50 olarak gözüküyor. Diyanetin takvimine göre hazırlanmış Ramazan imsakiyesi haberimizde. İşte imsak ve iftar saatlerini takip edebileceğiniz Tokat Ramazan imsakiyesi 2018...

İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018

TOKAT RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:25 05:10 12:36 16:29 19:50 21:27
2 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:24 05:09 12:36 16:30 19:51 21:29
3 18 Mayıs 2018 Cuma 03:23 05:08 12:36 16:30 19:52 21:30
4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:21 05:08 12:36 16:30 19:53 21:32
5 20 Mayıs 2018 Pazar 03:20 05:07 12:36 16:31 19:54 21:33
6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:19 05:06 12:36 16:31 19:55 21:34
7 22 Mayıs 2018 Salı 03:17 05:05 12:36 16:31 19:56 21:36
8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:16 05:04 12:37 16:31 19:57 21:37
9 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:15 05:04 12:37 16:32 19:57 21:38
10 25 Mayıs 2018 Cuma 03:14 05:03 12:37 16:32 19:58 21:40
11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:13 05:02 12:37 16:32 19:59 21:41
12 27 Mayıs 2018 Pazar 03:11 05:02 12:37 16:32 20:00 21:42
13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:10 05:01 12:37 16:33 20:01 21:44
14 29 Mayıs 2018 Salı 03:09 05:01 12:37 16:33 20:02 21:45
15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:08 05:00 12:37 16:33 20:02 21:46
16 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:07 05:00 12:37 16:34 20:03 21:47
17 01 Haziran 2018 Cuma 03:06 04:59 12:38 16:34 20:04 21:48
18 02 Haziran 2018 Cumartesi 03:06 04:59 12:38 16:34 20:05 21:49
19 03 Haziran 2018 Pazar 03:05 04:58 12:38 16:34 20:05 21:50
20 04 Haziran 2018 Pazartesi 03:04 04:58 12:38 16:35 20:06 21:51
21 05 Haziran 2018 Salı 03:03 04:58 12:38 16:35 20:07 21:52
22 06 Haziran 2018 Çarşamba 03:03 04:58 12:38 16:35 20:07 21:53
23 07 Haziran 2018 Perşembe 03:02 04:57 12:39 16:35 20:08 21:54
24 08 Haziran 2018 Cuma 03:02 04:57 12:39 16:36 20:09 21:55
25 09 Haziran 2018 Cumartesi 03:01 04:57 12:39 16:36 20:09 21:56
26 10 Haziran 2018 Pazar 03:01 04:57 12:39 16:36 20:10 21:57
27 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:00 04:57 12:39 16:36 20:10 21:58
28 12 Haziran 2018 Salı 03:00 04:56 12:40 16:37 20:11 21:58
29 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:00 04:56 12:40 16:37 20:11 21:59
30 14 Haziran 2018 Perşembe 02:59 04:56 12:40 16:37 20:12 22:00

ORUCA NİYET NE ZAMAN, NASIL EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır. Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.
Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).

SAHUR VE İFTAR DUASI: PEYGAMBERİMİZ NASIL DUA EDERDİ?

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) iftar vakti geldiğinde orucunu, “Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü." şeklinde dua ederek açardı.

Bu duanını anlamı, (Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.) ( Ebu Davud, Savm: 22) şeklindedir.

Diğer yandan iftar duası okuyarak orucunu açmak isteyenler şu duayı okuyabilirler:

"Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ala rızkıke eftartü veli savmel' ğadin min şehri ramazane nev eytü fağfir li ma kaddemtü vema ahhertü."

Anlamı: "Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla."

SAHUR DUASI

Peygamber Efendimiz mealen buyuruyor ki:

“Ey bu gecenin ve biraz sonra olacak sahurun Rabbi oIan Allah’ım! Bizi iftarlara ulaştırırken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip eyle… Amin…”

İFTAR DUASI

Bismillahirrahmanirrahim
Allah'ım. Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamd olsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete.

Eyy bağışlaması bol Rabbim. Beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter.
AMİN.

RAMAZAN AYI MESAJLARI

  • Ramazan ayı kalbine teselli, ruhuna ilaç, duaların kabul, Ramazan ayın mübarek olsun.

  • Elleriniz açık, kalbiniz sevgi dolu olsun gözlerinizde iki damla yaş olsun sağanak sağanak yağan rahmet dergâhından bir damla da size nasip olsun. Kardeşliğin en güzeli duadır kardeşler dualarınız kardeşleriniz için olsun… Mübarek Ramazan ayınız hayırlı olsun…

  • Bu mübarek ayda huzur dolu, mutlu, sıcak ve sakin bir şekilde geçirmeniz dileği ile Ramazan ayınız mübarek olsun.

  • Ey Rabbimiz; bizi Sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de Sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tövbemizi kabul et. Zira tövbeleri çokça kabul eden ve çok merhametli olan ancak Sensin… (Bakara, 128) Mübarek Ramazan-ı Şerifleriniz hayırlı olsun…

  • Bu mübarek ramazan ayı hepimizin üzerinde bulut olsun, bereketi üzerimizde dursun, Ramazan ayınız hayırlı olsun.

    • En mutlu günü son günü oldu!En mutlu günü son günü oldu!
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