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Tokat kayıp çocuklarını arıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 11:23 | Son Güncelleme

Reşadiye ilçesinde 2015 yılının Aralık ayında 8 yaşındaki arkadaşı Bayram Erol ile birlikte kaybolan 5 yaşındaki Dursun Kaan Taşcı'ya ve Turhal ilçesinde 10 Temmuz'da kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'a tüm arama çalışmalarına rağmen ulaşılamadı - Kelkit Çayı'nda bulunan kemik parçasının, Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığında yapılan incelemede Bayram Erol'a ait olduğunun belirlenmesinin ardından Taşcı ve Erol'un kaybolmasıyla ilgili soruşturma derinleştirilirken, küçük kızı arama çalışmaları da devam ediyor - Bayram Erol'un annesi Adile Erol: "Mayıs ayında oğluma ait bir kemik parçası bulundu. Oğlumun en azından bir mezarı olacak. İnşallah vücudunun diğer kısımlarının da kemikleri bulunur" - Kaan Taşçı'nın annesi Nazife Taşcı: "İnşallah oğlumdan bir iz bulunur" - Evrim Atış'ın babaannesi Sati Atış: "Torunumun dirisinin ya da ölüsünün bulunmasını istiyorum"

EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 2015 yılının Aralık ayında 8 yaşındaki arkadaşı Bayram Erol ile birlikte kaybolan 5 yaşındaki Dursun Kaan Taşcı ile Turhal ilçesinde 10 Temmuz'da kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış tüm arama çalışmalarına rağmen bulunamadı.

Kentte son üç yılda üç çocuğun kaybolması ve çocuklara ulaşılamaması derin üzüntü ile karşılanırken yakınları kadar vatandaşlar da çocuklarla ilgili bir ize ulaşılmasını bekliyor.

Reşadiye ilçesinde 29 Aralık 2015'te komşu çocukları 5 yaşındaki Dursun Kaan Taşcı ile 8 yaşındaki Bayram Erol'un oyun oynarken kaybolmasının üzerinden 32 ay geçmesine rağmen, eldeki tek veri Kelkit Çayı'nda bulunan kemik parçası.

Kaybolan iki çocuk uzun süre AFAD, jandarma ve dalgıçlar ile halk tarafından ilçe geneli, dağlık alanlar ve Kelkit Çayında arandı.

Yapılan arama çalışmalarına rağmen iki çocuğa ait herhangi bir iz bulunamadı. Çalışmalara ara verildi.

İlçede geçtiğimiz 25 Nisan'da hafif ticari aracın Kelkit Çayı'na yuvarlanması sonucu kaybolan Ayhan Cebe'yi arama çalışmaları sırasında 8 Mayıs Salı günü hidroelektrik santrali çalışanının bir ayakkabı, çorap ile kemik parçası bulması üzerine Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığında yapılan incelemede kemik parçasının Bayram Erol'a ait olduğu belirlendi.

Kemik parçasının bulunmasının ardından Kelkit Çayı'nda, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), polis ve AFAD ekipleri tarafından arama yapıldı. Yine herhangi bir sonuç alınamadı.

- Dursun Kaan Taşcı ile Bayram Erol'dan sonra 3 yaşındaki Evrim Atış'a da ulaşılamadı

Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyü yaylasında ise 10 Temmuz'da çadırda kardeşiyle yalnız bırakıldığı belirtilen Evrim Atış'ın kaybolduğu iddiasıyla güvenlik güçlerinden yardım istendi.

Aynı gün arama çalışmaları başlatıldı. Küçük kız, kaybolduğu belirtilen yayla, köy ve yaklaşık 30 kilometrelik alanda jandarma, JAK, AFAD ekipleri tarafından arandı. Atış için AFAD dalgıçları ve Ordu'dan gelen dalgıç polisler tarafından Yazıtepe Barajı'nda da arama yapıldı. Aramalarda Samsun'dan gelen ve Ankara Polatlı'da kaybolan Eylül Yağlıkaya'nın cesedini bulan "Abrek" ile JAK'a ait "Mavi" isimli kadavra arama köpekleri de kullanıldı.

Geçen sürede, küçük kızı arama çalışmalarında bir sonuca ulaşılamadı.

Evrim'in kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, çelişkili ifadeler veren annesi Dilek ve babası Burhan Atış ise tutuklandı. Baba Burhan Atış'ın, "kızının traktörden düşerek öldüğü, babasının mezarına gömdüğü" yönündeki ifadesi üzerine küçük kızın dedesi Sadık Atış'ın mezarı da açıldı ancak bir ize rastlanamadı.

- "İnşallah vücudunun diğer kısımlarının da kemikleri bulunur"

Kayıp çocukların yakınlarının ise geçen zaman içinde umutları tükenirken, küçük bir kemik parçasına ulaşılan Bayram Erol'un ailesinin, oğullarının mezarı olacağı için bir nebze yüreklerine su serpilmiş durumda.

Bayram Erol'un annesi Adile Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mayıs ayında oğluma ait bir kemik parçası bulundu. Oğlumun en azından bir mezarı olacak. İnşallah vücudunun diğer kısımlarının da kemikleri bulunur. Her zaman kapı çalsa Bayram geldi mi diye umuyordum." dedi.

Dursun Kaan Taşcı'nın annesi Nazife Taşcı ise oğlundan gelecek bir haberi beklediğini dile getirerek, "İnşallah oğlumdan bir iz bulunur." ifadelerini kullandı.

Evrim Atış'ın babaannesi Sati Atış da arama çalışmalarından sonuç alınmasını beklediklerini söyledi.

Oğlu ve gelini hapiste olan Atış, zor günler geçirdiğini ifade ederek, "Torunumun dirisinin ya da ölüsünün bulunmasını istiyorum. İnşallah bulunur." diye konuştu.

Reşadiye ilçesi ile Turhal ilçesindeki kayıp çocuklar ile ilgili soruşturmaların çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

Kelkit Çayı'nda bulunan ve Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığında yapılan incelemede Bayram Erol'a ait olduğu belirlenen kemik parçası henüz Erol ailesine teslim edilmedi.

Erol, Dursun Kaan Taşcı ve Evrim Atış'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturma derinleştirilirken, küçük kızı arama çalışmaları devam ediyor.

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