Tokat kayıp çocuklarını arıyor

EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 2015 yılının Aralık ayında 8 yaşındaki arkadaşı Bayram Erol ile birlikte kaybolan 5 yaşındaki Dursun Kaan Taşcı ile Turhal ilçesinde 10 Temmuz'da kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış tüm arama çalışmalarına rağmen bulunamadı.

Kentte son üç yılda üç çocuğun kaybolması ve çocuklara ulaşılamaması derin üzüntü ile karşılanırken yakınları kadar vatandaşlar da çocuklarla ilgili bir ize ulaşılmasını bekliyor.

Reşadiye ilçesinde 29 Aralık 2015'te komşu çocukları 5 yaşındaki Dursun Kaan Taşcı ile 8 yaşındaki Bayram Erol'un oyun oynarken kaybolmasının üzerinden 32 ay geçmesine rağmen, eldeki tek veri Kelkit Çayı'nda bulunan kemik parçası.

Kaybolan iki çocuk uzun süre AFAD, jandarma ve dalgıçlar ile halk tarafından ilçe geneli, dağlık alanlar ve Kelkit Çayında arandı.

Yapılan arama çalışmalarına rağmen iki çocuğa ait herhangi bir iz bulunamadı. Çalışmalara ara verildi.

İlçede geçtiğimiz 25 Nisan'da hafif ticari aracın Kelkit Çayı'na yuvarlanması sonucu kaybolan Ayhan Cebe'yi arama çalışmaları sırasında 8 Mayıs Salı günü hidroelektrik santrali çalışanının bir ayakkabı, çorap ile kemik parçası bulması üzerine Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığında yapılan incelemede kemik parçasının Bayram Erol'a ait olduğu belirlendi.