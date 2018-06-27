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Tokat merkezli silah kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 13:34 | Son Güncelleme

Üç ilde düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı

Tokat merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 13 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tokat, İstanbul ve Hakkari illerinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı bulunan kişileri yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca, 2 bin 374 tabanca fişeği, 35 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Zanlılar, Tokat Jandarma Komutanlığına getirildi.

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gözaltı Jandarma kaçak silah operasyon Tokat

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