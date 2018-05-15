Tokat merkezli tarihi eser operasyonu: 13 gözaltı

Tokat merkezli 3 ilde gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik yaptıkları teknik takibin ardından Cumhuriyet savcılığının talimatı ile Kayseri, Adana, Tokat merkez ve ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 702 altın sikke, 87 bronz sikke, 66 çeşitli figürlerde tarihi obje, dedektör, bir hilti, iki ruhsatsız tüfek ve iki kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Jandarma ekipleri 13 kişiyi gözaltına aldı.
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