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Tokat, Reşadiye'de 2,5 yıl önce kaybolan Dursun Kağan Taşçı ve Bayram Erol hakkında ilgili flaş gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 21:21 | Son Güncelleme

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde 17 gün önce Kelkit Çayı’nda kaybolan muhtar Ayhan Cebe’yi bulmak için arama çalışmaları sırasında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri HES göleti mazgallarında 2,5 yıl önce kaybolan çocuklardan 10 yaşındaki Bayram Erol’a ait ayakkabının içinde çorap ve kemik parçaları buldu. DNA testinde kemik parçalarının Bayram Erol'a ait olduğu tespit edildi.

Tokat, Reşadiye'de 2,5 yıl önce kaybolan Dursun Kağan Taşçı ve Bayram Erol hakkında ilgili flaş gelişme

Edinilen bilgiye göre, Reşadiye ilçesi D-100 karayolu Dokuzdolanbaç Köprüsü yakınlarında meydana gelen kazada Niksar’dan Reşadiye’ye giden Ayhan Cebe’nin kullandığı 60 RG 322 plakalı otomobil, yaklaşık 20 metre yükseklikten Kelkit Çayı’na yuvarlanması sonucu suyun içinde kaybolan 2 çocuk babası muhtar Ayhan Cebe’yi JAK ekipleri arama çalışması başlatmıştı.

ÇORAP VE İNSAN KEMİĞİ KALINTILARI BULUNDU

Yaklaşık 2 haftadır devam eden arama çalışmaları sırasında içerisinde çorap ve insan kemiği kalıntılarının bulunduğu çocuk ayakkabısı bulundu. Kemik parçalarının 29 Aralık 2015 tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Dursun Kağan Taşçı ile 10 yaşındaki Bayram Erol’a ait olma ihtimali nedeniyle ailelerden kan örnekleri alınarak, kemik parçaları ile birlikte DNA testi için Ankara’ya gönderildi.

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KEMİK KALINTILARI BAYRAM EROL'A AİT

DNA sonucunda kemik kalıntılarının Bayram Erol’a ait olduğu tespit edildi. Tokat Valisi Ömer Torman Reşadiye ilçesine gelerek kaybolan Bayram Erol’un ailesine acı haberi verdi. Haberin verilmesi üzerine acılı anne-baba ambulans ile hastaneye kaldırıldı. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Tokat Reşadiye Kelkit Çayı Ayhan Cebe Dursun Kağan Taşçı Bayram Erol

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ne yani çocuklar göletemi düşmüş ahh canım yaa neden çok üzüldüm çok Rabbim ailelerine sabırlar versin inşallah...
yavrularım :(
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