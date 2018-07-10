Tokat'ta 3,5 yaşındaki Evrim Ateş sırra kadem bastı! Bölgede arama çalışmaları başlatıldı!

Alınan bilgiye göre, Yenisu köyü yaylasında Evrim Ateş, hayvanları suya götürmek için evden ayrılan babaannesinin peşinden gitti.
Küçük Evrim'i fark ederek eve götürüp bırakan babaannesi, bir süre sonra geri döndü. Evde torununu bulamayan babaanne, komşularından yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. (AA)
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