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Tokat'ta 4 yaşındaki Evrim Ateş sırra kadem bastı! Bölgede arama çalışmaları başlatıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 18:36 | Son Güncelleme

Tokat'ın Turhal ilçesinde, Yenisu köyü yaylasında hayvanları suya götürmek için evden ayrılan babaanne evde bıraktığı torunu 4 yaşındaki Evrim Ateş'i eve döndüğünde bulamadı. Ekipleri Minik Evrim'in bulunması için çalışma başlattı.

Tokat'ta 4 yaşındaki Evrim Ateş sırra kadem bastı! Bölgede arama çalışmaları başlatıldı!

Alınan bilgiye göre, Yenisu köyü yaylasında Evrim Ateş, hayvanları suya götürmek için evden ayrılan babaannesinin peşinden gitti.

EVE DÖNDÜĞÜNDE TORUNUNU BULAMADI

Küçük Evrim'i fark ederek eve götürüp bırakan babaannesi, bir süre sonra geri döndü. Evde torununu bulamayan babaanne, komşularından yardım istedi.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. (AA)

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Tokat Turhal Türkiye Kayıp Çocuk kayıp çocuk haberi AFAD Evrim Ateş

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
ALLAH İM inşallah yine bir sapığın elinde değildir artık yüreğimiz dayanmıyor butür haberler duymaya
4 yasındaki cocuk evde birakilip gidilir mi yahu? Bu kadar da cahillik olmaz. insallah sag salim bulunur yavrucak..
ulan doğurup salıyosunuz çayırA , mevlam kayıra sahip çıkın çocuklarınıza 4 yaşında çocuk tek başına bırakılır mı
Kimseyi kinamiyorumda ya arkadas gunlerdir kac tane bebecik ölü bulundu bu anne babalar bu kadar mi duyarsiz anlamadim ki...
insanlar okadar nüfus planlamasız çocuk yapıyorki kimi aile sekiz ila on çocuk değerlerine kadar ulaşıyor malesef hepsiyle ilgilenemeyince bu tür vakalar oluyor demek sadece çok çocuk suriyelilere has olay değil
çok ama çok şüpheli günden bu diye politik bile olabilir artık olan oldu biten bitti hâlâ bi şeyler oluyor gibime geliyor beklenmeyecek bi şey değil bizim ülkemizde herşey mümkün altını çizerek maaaaaalesef kıyamet başlangıç noktası olacak amerika bile değil bak
Allah lud kavmini bile bu kadar lanetlenmemisti... millet olarak artik kimin hakkini yediyseniz.
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