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Tokat'ta acı bekleyiş! Halil Karaçam'dan haber yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 11:34 | Son Güncelleme

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Kelkit Çayı’na düşen topunu almak isterken suda kaybolan 7 yaşındaki Halil Karaçam'ın yapılan arama çalışmalarında su kenarında ayakkabısı bulundu. Karaçam'ın yakınları arama çalışmalarını izlerken gözyaşlarına boğuldu.

Tokat'ta acı bekleyiş! Halil Karaçam'dan haber yok

Tokat'ın Reşadiye ilçesi Kayalık Mahallesi'nde ikamet eden Hayrettin ve Sevim Karaçam çiftinin 3 çocuğundan ortancası olan 7 yaşındaki Halil Karaçam dün akşam saatlerinde suya düşen topunu almak isterken Kelkit Çayı'nda gözlerden kayboldu. Gece hava kararması ile birlikte ara verilen çalışmalar sabahın ilk saatlerinden itibaren yeniden başlatıldı. Kılıçkaya Barajı'nın kapaklarının kapatılması ile su seviyesi düşürülen Kelkit Çayı'nda Tokat AFAD ekipleri arama çalışması yaptı.

afad

Botla suya inen ekiplerin arama çalışmalarını çocukların yakınları ve vatandaşlar endişeli gözlerle izledi. Olay yerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta çocuğun su kenarında ayakkabısı bulundu. İlçeye yakınlarındaki HES bölgesinde ekipler arama çalışmalarına ağırlık verdi. Çalışmaları baba Hayrettin Karaçam endişeli gözlerle takip ederken, küçük çocuğun babaannesi Sultan Karaçam (70) ile yakınları arama çalışmalarını izlerken gözyaşlarına boğuldu.

babanne

NE OLMUŞTU?

Reşadiye ilçesinde dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte top oynayan Halil Karaçam topun parkın etrafını saran tel örgüleri aşması sonrasında topunu geri almak için yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Kelkit Çayı'na indi. Topunu almak için çaya inen çocuk tabanın da çamurlu olmasının etkisiyle gözden kayboldu. Diğer çocukların durumu mahalle sakinlerine bildirmesiyle birlikte bölgede geniş çaplı arama başlatıldı.

ayakkabı

KELKİT ÇAYI'NDA MUHTAR İLE 2 ÇOCUK DAHA KAYBOLMUŞTU

Öte yandan, 2.5 yıl önce yine Kelkit Çayı’nda 2 çocuk kaybolmuş, geçtiğimiz ay kayıp çocuklardan 8 yaşındaki Bayram Erol'a ait kemik parçaları bulunmuştu. Aynı şekilde 1.5 ay önce gerçekleşen trafik kazası sonrasında Kelkit Çayı'na uçan arabada bulunamayan 39 yaşındaki Ayhan Cebe için de çay üzerinde arama çalışmaları yapılmaya devam ediliyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Tokat Reşadiye Halil Karaçam

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