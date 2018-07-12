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Tokat'ta son dakika gelişmesi! Herkes 3 yaşındaki kayıp Evrim Atış'ı arıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 11:54 | Son Güncelleme

Tokat'tan gelen son dakika haberine göre Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ın bulunması yönelik çalışmalar devam ediyor.

Yenisu köyünün yaylasında babaannesi Sati Atış'ın önceki gün hayvanları suya götürürken evde bıraktığı ancak döndüğünde kaybolduğu belirlenen Evrim Atış'ın bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Çalışmalarda AFAD ve jandarma ekiplerine köylüler de destek veriyor.

Arama çalışmalarında Ankara'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) arama köpeği "Mavi" ile Samsun AFAD Müdürlüğünden gelen "Abrek", "Mali" ve "Chi chi" isimli arama köpekleri de kullanılıyor. (AA)

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evrim kayıp


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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Malesef ki yine dindar ve kindar bir aşağılık tarafından tecavüz edilip öldürülmüş haberi alacağız.. İnşallah yanılırım ama hep aynı şey oluyor ve bu yönetimle çocuk tecavüzleri katlanarak artıyor
yav arkadaş ben anlamadıgım ...bu nsl sorumsuzluk 3 yaşındaki çocuk nsl yanlız bırakılır ..benim çocugum 5 yaşında evin içinde öbür odaya gidince kontrol ediyoruz... küçüktür başına bir şey gelmesin diye o da evin içi ha evin için de ne olacak derseniz ha üstüne bir şey devirir bir yere çıkmaya çalışır düşer ..yav 3 yaşın da evde bırakıyor etrafta bu kadar sapık yaratık varken .yav bakamıyorsan getirme kardeşim o küçük melekleri ..hayvanlara bakacan diye çocuk bırakılırmı eskiden nenelerimiz çocuklarını sırtına puşilen baglar tarlaya götürürdü ..sorumsuz insanlar ...
Yav kardeşim siz salak mısınız?Niye bu çocukları yalnız başına bırakıyorsunuz?Ondan sonrada kuzum kayboldu,bulun bana kuzumu diyorsunuz.Başıboş bırakma kaybolmasın.
Ya azılı son derece tehlikeli ve çok zeki bir SAPIK la karşı karşıyayız yada bu PKK teröristler var bu işin arkasın da
8 yılda 104000 çoçuk kayıp neden düymeye basılıp yeni bir şey gibi gösteriliyor. aileler eğitim almalı , çoçuklar ve kadınlarda sorumlu bir bakanlık ve aile çoçukları koruyan yasa çıkmadı mı çıkdı anayasa değişmedi mi bunun için evet. icraat varmı yok daha beter. sorumlu 1 sırada aileler 2 sırada devlet .muz cumhuriyetleri ile aynı sıradayız..
Çocuklarınıza daha çok sahip çıkın özen gösterin de askeri, polisi, devletin organlarını bu kadarda meşgul etmeyin. İnşallah bulunur sağ salim.
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